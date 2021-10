Con un vestido sencillo, delantal, ruleros y unas sandalias de tacón, así es recordada ‘doña Florinda’, personaje que participó en la serie “El Chavo del 8″ y quien en la ficción era la mamá de ‘Quico’; sin embargo, una fotografía publicada en las redes sociales ha demostrado cómo era la actriz Florinda Meza cuando era una adolescente.

Florinda Meza, es una actriz mexicana que interpretó a ‘doña Florinda’, una inquilina de la vecindad de “El Chavo del 8″ donde vivía junto a su hijo Quico, pero que siempre tenía problemas con uno de sus vecinos, don Ramón.

Viuda, con un carácter serio y alegando que pertenecía a la alta sociedad de aquella época, el personaje de doña Florinda se ganó admiradores y también detractores; sin embargo, todo ello era parte de la actuación y del gran papel que interpretó en la serie del recordado Roberto Gómez Bolaños también conocido como “Chespirito”.

Desde muy joven Florinda Meza incursionó en el mundo de la actuación y con el tiempo lograría ser parte de importantes producciones, sobre todo, en las series creadas por Roberto Gómez Bolaños, como “El Chavo del 8″, “El Chapulín Colorado”, “Chespirito”, entre otros.

ASÍ SE VEÍA FLORINDA MEZA CUANDO TENÍA 14 AÑOS

Si bien todos recuerdan a Florinda Meza como una gran actriz, casi nadie sabía cómo era ella físicamente a los 14 años. Este misterio pudo ser revelado luego que una fotografía se viralizara.

Cabe indicar que fue la página de fans en Instagram de Florinda Meza la que publicó una foto de la actriz que data de 1963, cuando era toda una adolescente.

A través de esta foto sus miles de sus seguidores quedaron sorprendidos al ver a la actriz cuando aún era una niña con un rostro angelical y tierno.

“Florinda Meza con su belleza única a los 14 años, en 1963″, es el mensaje que acompaña a la fotografía en la red social.

¿QUIÉN ES FLORINDA MEZA?

La famosa actriz Florinda Meza García, nació el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas (México) pero además de ser actriz supo destacar como guionista, directora, escritora, cantante, productora y locutora mexicana.

Desde muy joven se interesó por la actuación por lo que estudió arte dramático en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en México, lo que le sirvió para que en 1971 la contrataran para participar en los sketches de “La media naranja” y “la chismosa”. Fue allí donde Roberto Gómez Bolaños la descubrió.

Fue así que en 1973 integró el elenco de “El Chavo del 8″ donde interpretó a doña Florinda. Cabe indicar que la actriz conoció la fama luego de interpretar a personajes como doña Florinda, la Popis, la Chimoltrufia, entre otros programas de “Chespirito”.

En el 2014 fallece su esposo Roberto Gómez Bolaños con quien se casó en el 2004.

“EL CHAVO DEL 8″: CÓMO CONQUISTÓ ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS A FLORINDA MEZA

En una entrevista para el programa argentino “Morfi todos a la mesa”, Florinda Meza narró con lujo de detalle cómo inició su romance con Chespirito.

“Roberto era un conquistador, un seductor”, dijo Florinda Meza sobre Roberto Gómez Bolaños, el hombre con quien estuvo casi cuarenta años y compartió el éxito de la serie de televisión en la que ambos trabajaron.

La relación entre estos dos personajes nació en el set de grabación de “El Chavo del Ocho”. Fueron cinco años de persistencia de Gómez Bolaños, para que Florinda creyera que sus palabras dulces eran sinceras.

“A todas nos decía que éramos su mujer ideal, pero cómo creerle. Además, era mi jefe y compañero de trabajo, fue una situación difícil, pero al final todo terminó como una verdadera historia de amor”, comentó Florinda Meza.

La recordada Doña Florinda recordó todos los detalles que tenía Roberto Gómez Bolaños con ella: “Siempre fue una seducción. Me hacía dibujos, me hacía poemas, me hacía canciones”, contó Meza en 2017.

Después de trabajar cinco años juntos, los esfuerzos de Chespirito para conquistarla aumentaron cuando Florinda Meza se comprometió con otro hombre.

“Él empezó a llevarme una flor diariamente a donde estuviera yo, pero yo no lo veía muchas veces”, dijo. “Aún en domingo, siendo casado, si yo estaba en un restaurante con el pretendiente, bajábamos y en el automóvil de él estaba una flor”, agregó.

Un 12 de octubre, estando de gira en Chile, cuando los dos estaban en un bar, ella le preguntó: “Si tienes un matrimonio, tienes hijos y tu mujer es linda y buena, ¿por qué haces todo lo que haces?”.

“No sé, es que a veces siento mi vida vacía, siento como que me falta algo”, le contestó Chespirito a Meza. “A veces siento la necesidad de que alguien me besara, o de besar a alguien”.

“Si quieres besar a alguien, bésame a mí”, le contestó ella a comediante. “Cuando me di cuenta, ya lo había dicho, porque algo dentro de mí estaba pidiendo que él siguiera insistiendo pero no seguía insistiendo porque sabía que ya había ganado la batalla”, contó en el programa argentino. “Nunca había sentido un beso que me hiciera sentir hasta mareo”.

Tras años de noviazgo, Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños se casaron en 2004 y continuaron juntos hasta el día de la muerte de Chespirito, el 28 de noviembre de 2014.