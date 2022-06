“Me caigo de risa” es un programa de televisión mexicano producido por Eduardo Suárez, donde Faisy, junto a varios famosos entre actores, cantantes, comediantes, presentadores, modelos y bloggers, que conforman la Familia Disfuncional, entretienen y sacan muchas carcajadas a la audiencia.

Debido a la buena recepción que ha logrado, muchos de sus seguidores se preguntan cuál es el verdadero origen del espacio televisivo. Y aunque se piense que desde su primera emisión, en 2014, tuvo un gran éxito, debieron pasar por infinidad de situaciones para ocupar el lugar en el que ahora están. A continuación, te contamos su recorrido para llegar a la cima.

LO QUE DEBES SABER DE “ME CAIGO DE RISA”

“Me caigo de risa” fue estrenado el 4 de marzo de 2014 por Canal 5, perteneciente a TelevisaUnivision. Se basó en el programa francés “Vendredi tout est permis”

Dentro del formato está la Familia Disfuncional, un grupo de celebridades, que fungen como protagonistas en compañía del o los invitados especiales. Ellos despliegan toda su creatividad sobre el set de grabación improvisando diferentes situaciones

La familia disfuncional del exitoso programa de Canal 5 (Foto: Me caigo de risa / Instagram)

SU CAMINO A LA FAMA

Aunque actualmente se ha posicionado en la preferencia del público, sus inicios fueron complicados como todo programa. Para hablar del show así como de sus inicios, Yurem Rojas, Marizel Olle y Ricardo Fastlicht, tres integrantes de la familia disfuncional, fueron invitados a “Pinky Promise”, el canal de YouTube de Karla Díaz.

Los inicios de “Me caigo de risa”

Fastlich, uno de los pioneros del programa, fue el encargado de contar cómo fueron los inicios de “Me caigo de risa”. “A mí Lalo me habló y me enseñó un video y me dijo: ‘Oye, tengo este formato francés de un programa de improvisación’ y lo vimos en su oficina y yo dije: ‘Yo tengo que hacer ese programa’”, contó.

Debido a que había transcurrido varias semanas de lo conversado, él decidió comunicarse con su amigo para hablar de nuevo de dicho proyecto, sobre todo porque necesitaba trabajar tras el nacimiento de su bebé.

“Pasaron un par de meses y le dije: ‘Oye, qué onda, ¿hay trabajo o no hay trabajo?’ Pero más que eso era que yo quería hacer un programa de improvisación”, manifestó a “Pinky Promise”.

Ricardo Fastlicht es uno de los pioneros del exitoso programa televisivo que emitió su octava temporada (Foto: Me caigo de risa / Instagram)

Al principio no convenció a Televisa

Pero algo que dejó boquiabierto a Karla Díaz fue cuando dio a conocer que “Me caigo de risa” no fue valorado en un comienzo, algo que cambió con el transcurrir de las emisiones.

“De pronto vi esto como un formato mucho más grande y cuando me dijo: ‘Sí se hace’, armó su familia disfuncional y empezamos a grabar un programa que nadie daba un peso por él, la verdad”, aseveró.

Incluso al inicio tuvieron que grabar en los foros de San Ángel; es decir, en los estudios Churubusco para salir una vez a la semana a las 10:30 p.m. por Telecinco. “Ni en Televisa grabábamos”.

Comienza a ganar fama

Rápidamente, el formato convenció a todos y a la fecha ya se encuentra en su octava temporada.

“Se hizo un programa familiar que lo ve mucha banda de niños y mucha gente grande. Es decir, es un programa familiar que reunió de nuevo a la familia a ver la televisión juntos”, finalizó.