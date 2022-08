LA ESPERA ACABÓ. “House of the Dragon” se estrena este fin de semana en HBO y HBO Max en lo que significará una nueva producción del universo de “Game of Thrones”. Este spin-off permitirá conocer un poco más sobre la casa de los Targaryen, la cual fue conocida por sus dragones y sus manejos despiadados. A continuación te contamos todos los detalles de la serie.

La serie -conocida como “La casa del dragón” en Latinoamérica- es una precuela de Game of Thrones y básicamente expondrá todo sobre la familia Targaryen. En la línea de tiempo, está ubicada 300 años antes de los hechos ocurros de la popular serie. La historia se centra en determinar al sucesor de del rey Viserys I Targaryen, lo cual provocará una guerra civil, la cual puede dejar en extinción a esta dinastía.

Tráiler de “House of the Dragon”

¿Cuándo y a qué hora estrena “House of the Dragon”?

“House of the Dragon” estrenará este domingo 21 de agosto y podrá ser visto en Perú a partir de las 8 p.m. A continuación te compartimos los horarios oficiales según el país en el que te encuentres.

Honduras - 7:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

México - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Puerto Rico - 9:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

España - 3:00 a.m. (22 de agosto)

Italia - 3:00 a.m. (22 de agosto)

Francia - 3:00 a.m. (22 de agosto)

¿Cuántos capítulos tendrá “House of the Dragon”?

En total, “House of the Dragon” contará con 10 capítulos, los cuales serán estrenados cada domingo desde el 21 de agosto hasta el 23 de octubre. A continuación te compartimos los títulos ya develados de los dos primeros episodios.

The Heirs of the Dragon (Los herederos del dragon): 21 de agosto

The Rogue Prince (El príncipe rebelde): 28 de agosto

Episodio 3: 4 de septiembre

Episodio 4: 11 de septiembre

Episodio 5: 18 de septiembre

Episodio 6: 25 de septiembre

Episodio 7: 2 de octubre

Episodio 8: 9 de octubre

Episodio 9: 16 de octubre

Episodio 10: 23 de octubre

¿Cómo ver “House of the Dragon” ONLINE y por Internet?

La transmisión de “House of the Dragon” podrá verse a través del cable en los canales de HBO, para lo cual necesitarás contar con el paquete. Además, si quieres verlo vía ONLINE podrás hacerlo a través de la plataforma de streaming HBO Max, para lo cual debes contar con una suscripción.

¿Quién es quién en “House of the Dragon”?

Paddy Considine - Rey Viserys I Targaryen, Rey de los Siete Reinos.

Emma D’Arcy - Princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita de Viserys I.

Milly Alcock - joven Rhaenyra Targaryen.

Matt Smith - Príncipe Daemon Targaryen, hermano menor de Viserys I.

Eve Best - Princesa Rhaenys Targaryen, prima del rey Viserys I y esposa de Lord Corlys Velaryon.

Steve Toussaint - Lord Corlys Velaryon, Señor de las Mareas

John Macmillan - Ser Laenor Velaryon, hijo de Lord Corlys y la princesa Rhaenys

Theo Nate - Joven Laenor Velaryon.

Savannah Steyn - Lady Laena Velaryon, hija de Lord Corlys y la princesa Rhaenys.

Wil Johnson - Lord Vaemond Velaryon, hermano menor de Lord Corlys y comandante de la flota Velaryon.

Rhys Ifans - Ser Otto Hightower, Mano del Rey y padre de la reina Alicent.

Olivia Cooke - Reina Alicent Hightower, segunda esposa de Viserys I.

Emily Carey - Joven Alicent Hightower.

Jefferson Hall - Lord Jason Lannister, señor de Roca Casterly.

Jefferson Hall - Ser Tyland Lannister, Consejero Naval de Viserys I.

Gavin Spokes - Lord Lyonel Strong, señor de Harrenhal y Consejero de Edictos de Viserys I.

Ryan Corr - Ser Harwin Strong, hijo mayor de Lord Lyonel Strong.

Matthew Needham - Lord Larys Strong, hijo menor de Lord Lyonel Strong.

Sonoya Mizuno - Mysaria, aliada del príncipe Daemon Targaryen.

Fabien Frankel - Ser Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real de Viserys I.

Graham McTavish - Ser Harrold Westerling, Lord Comandante de la Guardia Real de Viserys I.

David Horovitch - Gran Maestre Mellos.

Bill Paterson - Lord Lyman Beesbury, Señor de Sotomiel y Consejero de la Moneda de Viserys I.

TE PUEDE INTERESAR