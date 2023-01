Toda América estará pendiente de la realización del Miss Universo 2022 que se llevará a cabo este sábado 14 de enero y en Colombia hay especial atención, pues confían en lo que pueda hacer su “embajadora” María Fernanda Aristizábal. Por eso mismo, muchos estarán pendientes del evento en vivo. Conoce a continuación cómo ver el evento si estás en suelo colombiano.

Vale precisar que hoy mismo el concurso de belleza comienza con su fase preliminar. Toma nota.

¿DE QUÉ TRATA EVENTO PRELIMINAR DEL MISS UNIVERSO 2022?

La Competencia Preliminar del certamen se realizará este miércoles 11 de enero y los puntajes que consigan las candidatas más su entrevista personal sumarán para poder clasificar a la semifinal del concurso de belleza.

“La fecha preliminar (traje de baño y traje de gala). Los 16 más altos clasifican. Nunca se revela el puntaje de las candidatas”, explicó Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, en su cuenta de Instagram.

¿A QUÉ HORA EMPEZARÁ EL PRELIMINAR DEL MISS UNIVERSO 2022 Y DÓNDE VERLO?

Los desfiles en traje de baño, vestido de gala se transmitirá desde las 8:00 p.m. (hora peruana), y el desfile en traje típico se podrá a partir de las 10:00 p.m. (hora peruana). Ambos momentos serán transmitados a través del canal de YouTube del Miss Universo.

La colombiana Mafe Aristazábal promete llevarse la corona en este Miss Universo 2022 (Foto: Mafe Aristazábal / Instagram)

¿CÓMO VER EL MISS UNIVERSO DESDE COLOMBIA?

El máximo evento de belleza alrededor del planeta se realizará este sábado 14 de enero desde las 8:00 p.m. (hora colombiana) y las transmisiones estarán a cargo del canal RCN y TNT (vía cable).

Además, el evento será transmitido por el canal de YouTube de Miss Universo.

¿QUIÉN ES MARÍA FERNANDA ARISTIZÁBAL?

Nacida en Quindío en 1997, María Fernanda Aristizábal Urrea, mejor conocida como Mafe Aristizábal, logró destacar dentro del mundo del modelaje tras ser elegida en 2019 como Señorita Colombia a sus 22 años. Sin embargo, ocurrió una serie de imprevistos que puso en jaque su trayectoria como flamante modelo colombiano.

Resulta que, a inicios del 2020, la pandemia truncó toda posibilidad de que Mafe logre internacionalizarse por completo, razón por la que perdió cierta popularidad mediática y nacional. Pero eso no es todo, pues la falta de contratos y acuerdos imposibilitó que la modelo llegue a asistir al tan ansiado Miss Universo durante los años siguientes.

No obstante, eso no terminó por desalentar a la bella María Fernanda, pues logró ser nombrada como Miss Universo Colombia 2022, anuncio que llegaría el 6 de abril de ese año y que logró poner de nuevo a la modelo en carrera hacia su meta: ser la mujer más bella del mundo.

Tras ello, el trabajo arduo, preparaciones, prácticas y demás han sido de los más cansados para la nacida en Quindío, aunque eso no le quita el sueño de poder coronarse en el certamen de belleza más importante de todo el planeta.

María Fernanda Aristizábal durante un evento como Miss Colombia (Foto: María Fernanda Aristizábal / Instagram)

De hecho, hace poco se refirió a los sueños que tuvo de niña en una entrevista para un medio local, evidenciando que su espíritu de luchadora viene en su interior.

“Yo siempre me he caracterizado por ser muy soñadora y agradezco a la Mafe niña porque nunca dejó de soñar. Nunca he querido pasar por encima de nadie, pero a la vez he luchado por lo que quiero”, dijo la modelo de 25 años a la revista ALÓ.