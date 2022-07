La premiación de los MTV Video Music Awards están a la vuelta de la esquina y como era de esperarse publicaron vía redes sociales sus nominaciones para esta edición 2022, entre las que destaca BTS como una de las agrupaciones con más categorías nominadas. Por ello, no puedes perderte la oportunidad de apoyar a la banda k-pop y lograr que los idols sigan sumando trofeos en sus vitrinas.

Con su reciente álbum “Proof”, además de sus rotundos éxitos como “Butter”, “My Universe” y su flamante sencillo “Yet to come”, la banda asiática sigue agrandando su legado en la industria musical mundial, en especial, porque en esta edición de los MTV Video Music Awards se perfilan como uno de los grandes favoritos en su categoría.

Recordemos que los celebs de Corea del Sur se enfrentarán en directo con otros portentos del k-pop como Monsta X, Seventeen, Super Junior y NCT 2021 dentro de la categoría MEJOR K-POP.

¿CÓMO VOTAR POR BTS EN LOS MTV VMAS?

Vale precisar que BTS es el grupo más nominado a los VMAs 2022 al poseer cuatro categorías en su totalidad. A continuación, un listado en los que podrían arrasar:

· Categoría Mejor K-Pop (Yet to come)

· Categoría Mejores Efectos Visuales

· Categoría Mejor Coreografía

· Categoría Mejor Performance en Metaverso (colab con Minecraft)

¿Cómo apoyarlos? Pues, solo debes votar por BTS en los VMAs a través de la página oficial dentro del listado de categorías en los que se encuentran nominados.

— BTS ha sido nominado a CUATRO categorías en la premiación de los VMAs, dos de estás categoría están disponibles para votar en el sitio web. ARMY deja tu captura de tus 20 votos para BTS.



- Best K-Pop

- Best Metaverse Performance



• RT DIFUNDIR + INFO pic.twitter.com/UmCeHYiKKw — ˖࣪ ֶָ֢֪🍏 ๋࣭ (@myglosshy) July 26, 2022

Recuerda que puedes apoyar votando hasta en un total de 20 veces por día, aunque a veces el voto puede contar doble para el artista. Finalmente, te pedirán registrarte con cualquier usuario electrónico o red social de tu preferencia para poder emitir tus votos y listo. Puedes repetirlo con varias cuentas.