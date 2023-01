Alejandra Guajardo es la participante del Miss Universo 2022 que protagoniza una de las más comentadas curiosidades del certamen de belleza: la modelo nació en México, pero representa a El Salvador en el evento.

Lo cierto es que, al ser hija de una mexicana y de un salvadoreño, su doble nacionalidad le permite llevar la banda del país de Nayib Bukele sin problemas. De esta manera, se suma a Irma Cristina Miranda Valenzuela como las dos personas nacidas en territorito azteca que compiten por la corona.

¿Quieres conocer más sobre esta celeb? En las siguientes líneas, conoce quién es Alejandra Guajardo. Descubre, así, los principales datos de la biografía de la representante de El Salvador en Miss Universo 2022.

¿QUIÉN ES ALEJANDRA GUAJARDO?

Alejandra Guajardo es una actriz y modelo de 27 años. Nació en Cancún, Quintana Roo (México). Aunque, a lo largo de su vida, ha vivido en Texas y El Salvador, el país de origen de su padre.

La joven tiene una licenciatura en Negocios Internacionales por la Universidad de Texas y cuenta con un curso en psicología moderna y budismo. Además, en su presentación para Miss Universe, relató que sus habilidades de venta se remontan a cuando tenía cinco años. En aquel entonces, vendía piedras hecha a manos a sus vecinos.

Es la mayor de su familia. Por ello, a los 18 años, tuvo que ser el sostén de su papá, quien fue diagnosticado con cáncer de páncreas. En ese sentido, inició un emprendimiento de aceites y productos de belleza de CBD (cannabidiol) llamado Kankenami. Esta marca aún le da apoyo a ciudadanos de bajos recursos.

Guajardo relata que ha visitado más de 40 países, lo que le ha permitido adquirir los conocimientos necesarios para enseñar sobre seguridad alimentaria, seguridad y sostenibilidad.

La joven posee doble nacionalidad (Foto: Alejandra Guajardo / Instagram)

FICHA DE DATOS DE ALEJANDRA GUAJARDO

Cumpleaños: 17 de noviembre

Edad: 27 años

Estatura: 1,75 m

País que representa: El Salvador

Idiomas: Inglés, francés e italiano intermedio.

Instagram: @aleguajardo_sv

LOS CONCURSOS EN MÉXICO EN LOS QUE PARTICIPÓ ALEJANDRA GUAJARDO

En su país natal, Alejandra Guajardo participó en el Miss Earth Veracruz 2017, en Mexicana Universal Veracruz 2018, en Miss Veracruz 2019, en Miss Grand México 2020 y en Miss Morelos 2021. Sin embargo, en ninguno logró el triunfo.

Así, se sabe que siempre tuvo el apoyo de su madre, quien compitió en su juventud en el certamen Nuestra Belleza Quintana Roo.

“Mi madre fue reina de belleza, ella nunca me impulsó, tienes que, pero ella me inspiro también a participar en certámenes de belleza, la verdad me ha gustado muchísimo porque te ayuda a crecer como persona, te ayuda con la seguridad, te abre puertas y también generas un vínculo de confianza con todas las personas para que te escuchen y lo mucho o poco que sé, pueda transmitírselos y que ellos adquieran esos conocimientos”, le dijo a El Informante.

Alejandra se muestra en bikini en redes sociales (Foto: Alejandra Guajardo / Instagram)

LA PARTICIPACIÓN DE ALEJANDRA GUAJARDO EN MISS UNIVERSO

Al terminar su participación en la preliminar del Miss Universo, Alejandra afirmó en sus redes sociales: “Todo muy bien, muchas gracias a todos por su apoyo, por sus lindos mensajes, me encanta y nos vemos el 14 (de enero) otra vez”.

Vale precisar que también sorprendió con su traje nacional. Ella decidió vestirse como Bitcoin, ya que El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en utilizar criptomonedas como moneda de curso legal.

“La evolución del sistema monetario salvadoreño a lo largo de todos estos años es un testimonio de la forma en que los salvadoreños han transformado su economía en las diferentes etapas de su historia”, explicó la joven sobre el traje diseñado por Francisco Guerrero.

FOTOS DE ALEJANDRA GUAJARDO

Guajardo es Miss El Salvador 2022 (Foto: Alejandra Guajardo / Instagram)

La modelo es amante de la naturaleza (Foto: Alejandra Guajardo / Instagram)