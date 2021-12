El 2021 dejó muchas sorpresas en el ambiente artístico de Turquía. Varios actores nuevos vieron crecer su fama y popularidad gracias a su gran trabajo en las distintas telenovelas, pero también muchas parejas se formaron como el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel quienes protagonizaron “Love Is in the Air”.

Precisamente, “Love Is in the Air”fue el lugar donde nació el amor entre ambos actores quienes en la actualidad se han convertido en artistas muy famosos y reconocidos por los fanáticos de los dramas otomanos.

Fue en abril del 2021 cuando los protagonistas de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original) oficializaron su relación luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas. Desde aquella época se han convertido en una de las parejas más sólidas del momento.

“Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: MF Yapim)

Poco a poco los actores han demostrado el gran respeto y amor que sienten mutuamente y ya tienen grandes planes para el 2022 que estará cargado de muchas sorpresas.

ASÍ SON KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL CUANDO ESTÁN EN SU HOGAR

Kerem Bürsin cuyo éxito en el mundo de la actuación incrementó al ser el protagonista de “Love Is in the Air”, actualmente, disfruta de la convivencia junto a su novia Hande Erçel quien también vio crecer su popularidad en el 2021. En ese sentido, Alem Magazine, logró conversar con el actor donde señaló algunos detalles de la intimidad de su hogar, según Cnnturk.

“Soy un romántico por el día. La relación debe ser natural y sin filtros. Nos encanta ir a la cocina y cocinar con Hande (…) Después de mis 30, cambié, solía preocuparme mucho por todo. Estaba tratando de ser ordenado. Ahora me siento más cómodo”, manifestó.

Kerem Bürsin es uno de los actores más atractivos de Turquía. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Bürsin también resaltó que junto a Hande Erçel se preocupan mucho en no mezclar su trabajo con su relación.

“Nos gusta charlar sobre las películas que vemos y compartir nuestros sueños profesionales. Por ejemplo, Hande está interesado en la cinematografía”, agrega.

Asimismo, reconoció que hay actitudes de la gente que le molestan como cuando tiran la basura en cualquier lugar. “Me enojo mucho cuando veo a la gente tirando basura del coche”, precisó.

KEREM BÜRSIN Y SU SUEÑO DE CONVERTIRSE EN PADRE

El famoso actor también confesó que tiene muchas ganas de convertirse en padre y tener una familia con la que fue su compañera de trabajo y que ahora es alguien especial en su vida, Hande Erçel.

“Quiero ser padre. Pero a veces me siento mayor. Desearía tener una familia numerosa con dos o tres hijos (…) Uno en mi pierna, uno en mi cabeza, el otro en mi brazo. Uno de mis mayores sueños”, dijo.

También señaló que la paternidad conlleva una gran responsabilidad.

¿CUÁNDO KEREM BÜRSIN SE DIO CUENTA DEL AMOR QUE SENTÍA POR HANDE ERÇEL?

En una reciente entrevista al programa italiano Verissimo, Kerem Bürsin contó cómo se enamoró de su compañera de reparto en “Love Is in the Air”. Además, el actor confesó que ambos decidieron hacerlo público porque querían vivir plenamente su vida, sin tener que ocultar nada de lo que le hace feliz.

“¿Cuándo saltó la chispa con Hande Erçel?”, le preguntó la presentadora Silvia Toffanin. El actor contestó: “Tanto Hande como yo teníamos un gran respeto profesional por nuestro trabajo. Es una persona hermosa en todos los sentidos. Primero nos hicimos muy buenos amigos y respetábamos nuestro trabajo. Creo que esto es lo más importante”, comenzó a narrar.

Los actores de "Love is in the air" disfrutan su amor sin temor a nada ni nadie y menos al qué dirán (Foto: MF Yapım)

“Estábamos juntos todos los días, durante muchas horas seguidas y en algún momento se hizo difícil verla simplemente como una amiga. Es hermosa y es una persona excepcional. Luego saltó esa chispa entre nosotros. Se encendió al cabo de un tiempo”, reveló Bürsin.

En otro momento, el actor señaló que ni él ni Hande quieren vivir huyendo de la prensa u ocultándose porque ambos creen que eso no es vida. “Si escondes algo, no estás viviendo totalmente. En cambio, quiero poder vivir mi vida libremente con la persona que he elegido y Hande Erçel es la persona que he elegido”, contó en Verissimo.