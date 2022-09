Una nueva versión de “Pinocho” llegará muy pronto a la plataforma Disney +. Esta es la versión live-action del clásico animado, está dirigida por Robert Zemeckis y tiene a Tom Hanks (Geppetto) y a Benjamin Evan Ainsworth en los papeles principales. En ese sentido, su lanzamiento es de los más esperados por parte de los usuarios del servicio de streaming.

Sin dudas, una historia que dará que hablar durante el 2022, pues este año también se estrenará “Pinocho de Guillermo del Toro”, cinta animada del famoso director mexicano que se transmitirá a través de Netflix en diciembre.

De esta manera, si deseas disfrutar la adaptación de la plataforma Disney Plus, te contamos todo lo que debes saber al respecto. A continuación, conoce cómo y a qué hora ver “Pinocho”, la nueva película de Robert Zemeckis.

SINOPSIS DE “PINOCHO”

Esta es una adaptación de la película animada de 1940, que aborda la historia de un anciano llamado Geppetto, quien fabrica una marioneta con la esperanza de que se convierta en un niño de verdad.

Al notar su honesto pedido, el Hada Azul hace realidad su deseo y le da vida al pequeño, conservando su cuerpo de madera. Así, le da la responsabilidad a Pepito Grillo de ser la conciencia de Pinocho, con el fin de que le dé consejos hasta que consiga ser un niño de “carne y hueso”.

Tom Hanks en una escena de la película "Pinocho" (Foto: Disney Plus)

FECHA DE ESTRENO DE “PINOCHO”

Anunciada como un proyecto desde el 8 de abril de 2015, Walt Disney Pictures informó que la película inició su rodaje el 17 de marzo de 2021 y concluyó en abril de ese año. De esta manera, se difundió la fecha oficial del lanzamiento de la cinta:

Día de estreno de “Pinocho” de Robert Zemeckis: jueves 8 de septiembre del 2022.

El póster de la película "Pinocho" (Foto: Disney)

HORA DE ESTRENO DE “PINOCHO”

La película “Pinocho” podrá verse desde las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST). De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que podrás ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 2:00 am.

2:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Chile: 3:00 am.

3:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

Escena de la película "Pinocho" de Robert Zemeckis (Foto: Disney)

ASÍ PUEDES VER “PINOCHO”

La película “Pinocho” (2022) estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Disney Plus desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción regular al servicio.

EL REPARTO DE “PINOCHO”