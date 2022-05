¿Cuál es el horario de “Infiel”? La historia del triángulo amoroso entre Asya, Volkan y Derin continúa generando grandes emociones entre sus miles de fanáticos y para este fin de semana se estrenará un nuevo episodio por Antena 3. El domingo 15 de mayo Derin sorprenderá a todo el mundo anunciando que puede caminar pero será ella quien se lleve una gran sorpresa por parte de Volkan cuando le pida el divorcio. Por otro lado, ¿Asya es la única mujer en quien piensa Aras?.

La telenovela de “Infiel” (“Sadakatsiz”, en su idioma original) se ha convertido en la favorita del público debido a la interesante historia que se relata y por el gran profesionalismo de reconocidos actores como Cansu Dere y Caner Cindoruk en los papeles principales de Asya y Volkan. En este drama también aparecerá en el papel antagónico Melis Sezen quien interpreta a Derin.

Se debe tener en cuenta que esta producción llegó a las pantallas de Turquía en octubre del 2020 y debido a su gran éxito llegó a España, Estados Unidos y algunos países de América Latina.

Cansu Dere y Caner Cindoruk en una escena de la telenovela "Infiel" (Foto:Med Yapim)

Precisamente, en España “Infiel” se transmite mediante la señal de Antena 3 donde ha logrado importantes índices en sintonía.

El drama de “Infiel” relata la historia de Asya y Volkan quienes disfrutan de un matrimonio feliz pero luego se verá afectado por la llegada de Derin quien conquista al arquitecto destruyendo así la relación de muchos años.

HORARIO DE “INFIEL” EL DOMINGO 15 DE MAYO POR ANTENA 3

La telenovela “Infiel” continúa más emocionante que nunca y este domingo no será la excepción. Es por ello que Antena 3 dio a conocer el horario del drama turco para el fin de semana.

El horario de “Infiel” el domingo 15 de mayo es desde las 22:10 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

Los enfrentamientos entre Derin y Asya continuarán durante la temporada 2 de "Infiel" (Foto: Med Yapim)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 37 DE “INFIEL”?

Volkan se muestra muy inquieto y celoso

Asya y Aras llegan a la fiesta donde se celebra el embarazo de Bahar. Esto deja en shock a todos los presentes pero sobretodo a Volkan quien no puede creer lo que ven sus ojos. El arquitecto tiene intenciones de acabar con ese momento y botar al hombre extraño; mientras que Derin se muestra tranquila al ver que la doctora ya encontró el amor y no se interpondrá en su relación.

Volkan se muestra enfurecido y lleno de celos al ver a Asya y Aras juntos (Foto: Med Yapim)

Derin se lleva una gran sorpresa

Derin también quiere ser protagonista de ese momento y sorprende al público levantándose de su silla de ruedas. “¡Sorpresa!, Puedo caminar”, expresa la joven delante de todos. Pero Volkan no está tan sorprendido y asegura que ya lo sabía.

“Sé que estuviste mintiéndome todo este tiempo. Estaba esperando a que confesaras la verdad”, dice el hombre.

Pero lo más impactante para Derin será cuando le pida algo con lo que ella no está de acuerdo. “Quiero el divorcio”, dice Volkan y se dirige a su hotel.

Derin se llevará una gran sorpresa cuando Volkan le pida el divorcio (Foto: Med Yapim)

Haluk y Gönul discuten por las mentiras de Derin

Quienes también tendrán una conversación sobre el tema serán Haluk y Gönul. El hombre le pide explicaciones respecto a que si sabía de toda esta mentira por lo que Gönul termina confesando todo.

Esto también obliga al hombre a tomar una drástica decisión. “No voy a volver a confiar en tu nunca más. Otra vez me has engañado sin importarte cómo me sentiría”, expresa.

Las palabras de Melih hieren a Bahar

Los problemas también se presentan ente Melih y su esposa Bahar luego que la mujer le confesara todo a Volkan. Ante ello, no ve mejor opción que separarse de ella. Antes de marcharse le deja en claro que si sigue con ella es solamente por el hijo que lleva en el vientre.

Esta situación perjudica mucho a la mujer quien no sabe qué hacer en ese momento.

Melih y Bahar tendrán una discusión por haber ocultado la mentira de Derin (Foto: Med Yapim)

¿Quién es la mujer en la que piensa Aras?

Quien sí la pasa bien es Asya al lado de Aras con quien vive momentos inolvidables. La doctora ha vuelto a creer en el amor y la pasa muy bien con el joven aunque también piensa en su hijo Alí, pues, es consciente que él no está contento con esa relación sentimental.

Pero no se imaginará que Leyla, la mujer que contactó Derin llega a la ciudad en busca de Aras. Está muy interesada en él y desea saber si mantiene una relación con alguien o sigue solo. Pero nada parece interrumpir la gran cena entre Aras y Asya pero el rostro de una extraña mujer aparece en la mente del joven ¿Quién será?