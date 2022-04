¿Cuál es el horario de “Infiel”? La exitosa telenovela turca emitirá un nuevo capítulo este fin de semana como parte de su segunda temporada que estará llena de sorpresas. La historia de Asya y Volkan continúa ubicándose como la favorita del público en España y el domingo 17 de abril se observará como Volkan confiesa que sigue amando a la doctora y no se detendrá hasta volver con ella. Por otro lado, Derin también marca su territorio y encara a Asya.

Estrenada originalmente en Turquía como “Sadakatsiz”, en octubre del 2020, esta producción nunca imaginó que tendría muy buena respuesta no solo en su país, sino también en España, Estados Unidos y algunos de América Latina.

Este drama otomano cuenta con el protagonismo de Cansu Dere (Asya) y Caner Cindoruk (Volkan) en los papeles principales. Junto a ellos aparece la reconocida actriz Melis Sezen que hace de Derin, un personaje que se caracteriza por ser orgullosa y querer perjudicar a Asya.

La actriz Cansu Dere interpreta a Asya en "Infiel" (Foto: captura de pantalla / Kanal D)

“Infiel” relata la historia de Asya y Volkan quienes disfrutan de un matrimonio feliz pero luego se verá afectado por la llegada de Derin quien conquista al arquitecto destruyendo así la relación de muchos años.

Cabe indicar que esta telenovela estrena cada domingo un nuevo episodio a través de la señal de Antena 3, en España.

HORARIO DE “INFIEL” EL DOMINGO 17 DE ABRIL POR ANTENA 3

La atención de la teleaudiencia estuvo en el accidente que sufrieron Asya y Derin. Pero en esta segunda temporada, “Infiel” traerá nuevas sorpresas que los impactarán. Es por ello que Antena 3 dio a conocer el horario del drama turco para el fin de semana.

El horario de “Infiel” el domingo 17 de abril es desde las 22:10 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

La segunda temporada de la telenovela "Infiel" promete ser mucho mejor que la anterior (Foto: Antena 3)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 33 DE “INFIEL”?

La segunda temporada de “Infiel” inició con Derin en una silla de ruedas debido a que quedó parapléjica luego del accidente automovilístico que tuvo cuando iba con Asya. Sin embargo, esto se trataría de una estrategia que sorprenderá a todos.

Volkan quiere volver con Asya

Selçuk conversa con Volkan. El arquitecto le explica al joven que quiere volver con la doctora y se siente apenado por todo lo que él ha ocasionado, mencionado que Asya casi muere por su culpa y también se responsabiliza por la conducta de Derin.

“Asya jamás me ha culpado de ello. Eso significa que Asya me está perdonando poco a poco”, dice Volkan.

Selçuk le dice que la doctora no pensaría jamás en vengarse porque no es como él.

Volkan hará de todo para volver con Asya en "Infiel" (Foto: Antena 3)

Selçuk le dice a Volkan que se olvide de Asya

Selçuk le dice a Volkan que Asya jamás volverá con él y con el tiempo tendrá que renunciar a su amor. También trata de hacerlo enternder que Derin le dio a una hija y lo necesita.

“Sé que quieres lo mejor para Derin pero vas a vender la casa a sus espaldas, tus actos te contradicen”, dice Selçuk.

El arquitecto le dice que la casa que venderá es porque él mismo la construyó. Además, le dice al joven que que tratará de formar una familia con la doctora.

“No renunciaré, nunca lo haré, es imposible. Cuando Asya me vea sus ojos volverán a sonreír. No puede amar a ninguna otra persona”, dice Volkan.

Selçuk tratará de hacerle entender a Volkan que Asya no volverá con él (Foto: Medyapım)

Derin puede caminar

Derin no descansará hasta tener a Volkan a su lado por siempre, así tenga que fingir que no puede caminar para retener al hombre. En una escena se observa a la joven que se levanta de la silla de ruedas y da varios pasos por sí sola. Asimismo se ve que sostiene un cuadro con la foto de ella junto a Volkan y a su pequeña hija.

Con su mirada demuestra que no permitirá que Asya le quite el amor del arquitecto.

Derin puede caminar y trata de engañar a todos en "Infiel" (Foto: Antena 3)

Derin busca a Asya

Dispuesta a todo, Derin decide ir en busca de Asya al hospital donde trabaja. Frente a frente ambas cruzan miradas nada amigables.

Es allí donde Derin le dice a la doctora que Volkan aún es su esposo y que no siga involucrándose con él y,a demás “no se aproveche de su situación” debido a que aún está parapléjica.

“Volkan me pertenece”, expresa muy furiosa Derin.