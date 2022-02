¿Cuál es el horario de “Infiel”? Un nuevo episodio de la exitosa telenovela turca se estrenará este domingo 20 de febrero donde la emoción y las sorpresas continuarán de principio a fin. Es así que en el capítulo 25 se descubren nuevas pistas que demostrarían que Asya y Volkan no tienen nada que ver con el secuestro de Derin.

La telenovela “Infiel” (“Sadakatsiz”, en su idioma original), es protagonizada por la actriz Cansu Dere y el actor Caner Cindoruk, quienes se han ganado el cariño del público gracias a su magnífica interpretación de Asya y Volkan, respectivamente.

El matrimonio de Asya y Volkan se verá arruinado luego que una extraña mujer de nombre Derin llegue a sus vida perjudicando la relación de varios años. Se debe tener en cuenta que la doctora y el arquitecto también tienen un hijo llamado Alí.

La telenovela Infiel es protagonizada por Cansu Dere y Caner Cindoruk (Foto: IMDB)

En España, esta telenovela es transmitida por la señal de Antena 3 y desde su estreno en el 2021 ha logrado convertirse en uno de los dramas otomanos preferidos del público en su horario habitual.

HORARIO DE “INFIEL” EL DOMINGO 20 DE FEBRERO POR ANTENA 3

La telenovela “Infiel” dará mucho que hablar debido a que Asya y Volkan son los principales sospechosos de algo que no cometieron. En ese sentido, la cadena televisiva Antena 3 dio a conocer el horario del drama turco para este fin de semana.

El horario de “Infiel” el domingo 20 de febrero es desde las 22:10 horas (hora local) hasta las 24:00 horas (hora local).

“Infiel” es transmitida por Antena 3 en España (Foto: Medyapim)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 25 DE “INFIEL”?

La desaparición de Derin y las nuevas pistas de lo que realmente ocurrió es algo que nadie se puede perder en la telenovela “Infiel”. Entérate qué sucederá en el próximo capítulo.

1. Derya no está preparada para el puesto

Luego que se le asignara el cargo de médico jefe, Derya comprueba que hay ciertas situaciones que se le escapan de las manos debido a la gran responsabilidad que demandan. Un sentimento de culpa por haberle quitado el puesto a Asya la invade.

Durante la noche decide ir a tomar unas copas con Turgay pero se genera un malentendido y terminan besándose. El hombre decide llevarla a su casa y quedarse a cuidarla.

Özge Özder es Derya Samanlı, una mujer con energía cálida y muy divertida (Foto: Medyapim)

2. Melih decide investigar la desaparición de Derin

Las sospechas de que Asya y Volkan hayan tenido algo que ver con la desaparición de Derin, no son muy creíbles para Melih. Es por ello que decide investigar este caso por su propia cuenta.

Mientras que Bahar le agradece por el apoyo que está dando a sus dos amigos. “Seguro que con tu ayuda saldrán bien parados de todo esto”, dice Bahar.

El actor Ali Il interpreta a Melih en la telenovela "Infiel" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

3. Volkan decide llevarse a Zeynep

Luego que la policía hace el registro,Volkan decide regresar a su hogar y dejar la casa de sus suegros, pero no se irá solo, pues, tiene planeado irse con Zeynep. Los planes del arquitecto no saldrán como él quiere debido a que Gönul le pide que no lo haga. Gönul disfruta mucho estar cerca de su nieto.

“Gönul está usando a Zeynep como una sustituta de Derin. Gracias a la niña no nota tanto su ausencia”, señala Haluk.

Volkan piensa llevarse a Zeynep (Foto: Medyapım / MF Yapım)

4. Nuevas pistas sobre Derin

Por otro lado, Selçuk decide llamar a Volkan y le dice que se reúna con él en un barrio alejado de su casa. Todo parecería indicar que ha encontrado una pista que podría serviles para averiguar qué fue lo que hizo Derin antes de desaparecer.

Selçuk busca a Volkan para hallar pistas de lo que hizo Derin (Foto: Antena 3)

5. ¿Quién manipuló el video?

Teniendo en cuenta que Derin ordenó la filtración de un video supuestamente comprometedor de Volkan y Asya, tanto el arquitecto como Selçuk llegan hasta Burak. Allí se dan cuenta que el desconocido fue quien manipuló el video a petición de Derin.

“Fue Didem, la dependiente de su negocio de joyas quien nos puso en contacto”, dice Burak.