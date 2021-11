Uno de los actores más recordados y exitosos en el mundo de las telenovelas mexicanas es Osvaldo Ríos quien participó en diversas producciones de Televisa, pero en el 2011 decidió alejarse de las cámaras y los sets de grabación para dedicarse a su familia. Fue así como el artista dejó en un segundo plano la fama y el gran reconocimiento a nivel internacional.

A pesar de haber nacido en Puerto Rico, la carrera profesional de Osvaldo Ríos, como actor, tuvo importantes resultados en México donde protagonizó varias producciones como “Kassandra” (1992), “La viuda de blanco” (1996), “Abrázame muy fuerte” (2000), “Gata salvaje” (2002) y “El zorro: la espada y la rosa” (2007).

Durante un tiempo fue considerado uno de los galanes más cotizados de México, conquistando a sus miles de fanáticos quienes admiraban su trabajo en los dramas. Es así que su fama incrementó mucho más al ser parte del elenco en dinstintas producciones de Televisa.

Osvaldo Ríos fue uno de los actores más importantes de Televisa.

¿POR QUÉ OCTAVIO RÍOS RENUNCIÓ A TELEVISA EN EL 2011?

La última telenovela en la que participó el actor Octavio Ríos fue “Triunfo del amor” donde demostró su gran talento al interpretar a Osvaldo Sandoval, el esposo de Victoria Gutiérrez de Sandoval (Victoria Ruffo) quien era dueña de una importante empresa de moda.

Pero tras esa participación, el actor decidió dar un paso al costado y alejarse del mundo de la actuación. Los motivos de esta radical decisión los explicó durante una entrevista con la periodista Lourdes Del Río a través de su podcast ‘En positivos’.

Osvaldo Ríos trabajó junto a Victoria Ruffo en Triunfo del amor.

“Te voy a decir algo que no se lo he dicho a nadie: yo renuncio a Televisa en el año 2011 porque, digo, mi misión de ahora en adelante es unir a mis tres hijos de diferentes madres bajo un mismo techo criándose con una familia con su papá”, manifestó.

Con ello renunció al contrato de exclusividad que tenía con la cadena Televisa con el cual se beneficiaría durante muchos años al tener una buena estabilidad económica.

Tras ello, viajó a Miami donde vivió junto a sus tres hijos.

“Mi hijo Giuliano me ayudó muchísimo, el mayor, porque se muda conmigo; Osvaldo Gabriel yo lo viajo de Puerto Rico un fin de semana sí un fin de semana no y Alessandro, que vive a 5 minutos de mi casa, pues prácticamente pasa todo el tiempo conmigo”, anotó.

Fue así como el actor junto a sus hijos compartieron gratos momentos en familia, pues, la finalidad del actor eran que sus herederos no se vean como hermanos de padre sino como hermanos, algo que con el tiempo sí lo pudo lograr.

“De verdad que ha sido una experiencia muy linda, creo que ha sido una de las decisiones más sabias. Puede que ya no tenga el contrato de exclusividad que tenía con Televisa, pero ahí surge también el productor ejecutivo de cine en Hollywood, me abrieron otras puertas, me convertí en mi propio jefe, mi hijo mayor comienza a trabajar conmigo y eso facilita el proceso también de que los cuatro estemos más tiempo juntos”, sentenció.

¿QUIÉN ES OSVALDO RÍOS?

Osvaldo Ríos Alonso es un actor nacido en Puerto Rico, el 25 de octubre de 1960.

Estudió bajo y guitarra en San Juan de Puerto Rico y gracias a ello pudo ser parte de algunos grupos musicales de su ciudad.

Cuando era adolescente demostró tener un gran talento para la actuación y fue así como años después pudo participar en su primera producción “En aquella playa”, donde participó con la actriz venezolana Rudy Rodríguez.

Otra de sus apariciones fue en la telenovela “Kassandra”, producida para RCTV de Venezuela. Luego llegaría “Tres Destinos” cuya filmación fue en Miami, Puerto Rico y en Los Ángeles (Estados Unidos) para Telemundo Network USA.

Con el tiempo pudo viajar a México donde trabajó junto a Delia Fiallo. Así fue como iniciará su carrera en las telenovelas mexicanas que le dieron mucha popularidad.

En el 2021 estuvo a cargo de la producción ejecutiva de la película “Elsa & Fred” dirigida por Michael Radford y grabada en Nueva Orleans. El filme fue protagonizado por Shirley MacLaine y Christopher Plummer.