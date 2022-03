¿Qué originó el secuestro de Derin? Las emociones y sorpresas continúan en la telenovela “Infiel” y la desaparición de Derin Güçlü, esposa de Volkan, viene preocupando a todo el pueblo. Los responsables de esta acción son Faruk Günçay y Nazan Günçay cuya situación podría complicarse más adelante si todo llega a descubrirse. Conoce el motivo por el que raptaron a la joven.

La famosa telenovela “Infiel” (“Sadakatsiz”, en su idioma original) cuenta con el protagonismo de Cansu Dere y Caner Cindoruk, quienes interpretan a Asya y Volkan, respectivamente, desarrollando una historia de amor y traición que ha impactado a la teleaudiencia.

Precisamente, la crisis matrimonial que atraviesan Asya y Volkan se debe a que Derin apareció en sus vidas originando la separación de la doctora y el arquitecto; sin embargo, lo que ha llamado la atención es que la señora Güçlü ha desaparecido sin dejar rastros.

¿Dónde está Derin? ¿Qué es lo que realmente ha sucedido con la mujer de Volkan en "Infiel"? (Foto: MEDNOVAYAPIM)

Los principales sospechosos del hecho son Asya y Volkan. La policía acude al domicilio de la doctora y le piden que los acompañe a la comisaría para dar su versión del caso. La pieza clave de la sospecha es que ella tiene el anillo de Derin.

Quien los acusa es la empleada de la tienda de Derin quien declara ante los comisarios que Volkan y Asya son pareja y por ello habrían desaparecido a Güçlü.

¿POR QUÉ FARUK Y NAZAN SECUESTRARON A DERIN?

La versión de la empleada de Derin podría ser creíble para algunas personas, aunque lo cierto es que Faruk Günçay, personaje interpretado por Onur Berk Arslanoğ y Nazan Günçay papel interpretado por Namee Önal son los responsables del hecho.

A pesar que Asya y Volkan son los primeros sospechosos, los policías continúan investigando el caso aunque todavía no hay pistas de la joven. Sin embargo, Derin está con vida y se encuentra cautiva por Faruk y Nazan que decidieron secuestrarla por una peculiar razón.

Faruk Günçay es interpretado por Onur Berk Arslanoğ (Foto: Onur Berk Arslanoğ / Instagram)

En uno de los capítulos Derin aparece atada de pies y manos al costado de un sofá. En ese momento aparece Nazan con un martillo en la mano pero solamente le entrega una botella de agua que la joven decide no recibir.

“Deja que me vaya. ¿por qué me tienes atada? Si me encuentran tendrás problemas, déjame ir y no se lo diré a nadie”, dice Derin.

Nazan Günçay es interpretada por Namee Önal en Infiel (Foto: Namee Önal / Instagram)

La respuesta de su secuestradora es que nadie la encontrará. Pero una pregunta de Derin revelará toda la verdad. “¿Por qué me secuestraste?”

“Conozco a Asya, la doctora es un ángel que salvó la vida de mi marido y me lo presentó”, señaló Nazan.

Derin junto a Faruk y Nazan durante las grabaciones de Infiel (Foto: Onur Berk Arslanoğ / Namee Önal / Instagram)

Nazan le aclara que la doctora nunca le ha pedido que la secuestre, pues, ni siquiera lo sabe. La desesperación se apodera de Derin quien permanece en una habitación con las ventanas cerradas. Nazan la amenaza para que no siga gritando o le irá muy mal.

EL AGRADECIMIENTO DE FARUK

Ahora que se conoce que Nazan es la esposa de Faruk, el hombre trata de ayudar a la doctora con un aparente secuestro y lleva a la doctora hasta donde se encuentra Derin. Todo esto como parte de su agradecimiento luego que la profesional de la salud le salvara la vida en uno de sus momentos más complicados.

Durante el camino Faruk le conversa a la doctora. “Usted no quiere volver a vivir entre esa gentuza, yo traeré a su hijo Ali y cuando todo acabe nos iremos de vacaciones. Pero hay que ir con calma y antes de nada hay que vengarse”, dice Faruk.

En ese sentido, Faruk trata que la doctora logre vengarse de Derin y la lleva hasta la cabaña donde se encuentra. Nazan y Faruk se van a la cocina pero Asya despierta y queda sorprendida al ver a Derin.

