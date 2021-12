El 9 de diciembre del 2021 el mundo artístico se vistió de luto tras conocerse el fallecimiento de la actriz Carmen Salinas quien durante casi un mes estuvo internada en un hospital de Ciudad de México debido a un derrame cerebral. Lo que llamó la atención de muchos fue que Ninel Conde no estuvo presente en el funeral de la también exdiputada.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo es la casa donde vivió Carmen Salinas en CDMX

Si bien fueron muchos los artistas que acompañaron los restos de la actriz el día de su entierro, hubo quienes estuvieron ausentes y una de ellas fue Ninel Conde.

Ninel Conde tenía una excelente relación de amistad con Carmen Salinas y todo ello inició cuando Conde trabajó junto a Salinas en la exitosa producción “Aventurera”, producida por la desaparecida actriz.

Ninel Conde derrocha sensualidad con estos sexys vestidos. (Foto: Instagram)

Carmen Salinas será recordada por sus miles de fanáticos por haber demostrado su gran talento para las películas y para las telenovelas. Precisamente, ella participó en producciones que fueron muy exitosas en varios países de América Latina, como por ejemplo “La vecindad”, “María Mercedes”, “María la del barrio”, “Mi pequeña traviesa”, “Abrázame muy fuerte”, entre otras.

La actriz se despidió de su público siendo parte de la telenovela “Mi fortuna es amarte” donde interpretó a la señora Margarita o también conocida como ‘Magos’.

Carmen Salinas interpretó a Margarita Domínguez, o “Magos”, en la telenovela Mi fortuna es amarte. (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

¿POR QUÉ NINEL CONDE NO ACUDIÓ AL FUNERAL DE CARMEN SALINAS?

Los fanáticos de Carmen Salinas se sorprendieron mucho al no ver a la actriz Ninel Conde en el funeral de la “Corcholata” debido a que ella era una de sus amigas en el mundo de la actuación. Sin embargo, para evitar cualquier tipo de dudas Conde decidió explicar sus motivos.

“Yo no pude ir a despedirla, estaba haciendo unas fotos aquí (en California), entonces me dio muchísimo pesar no poder ir”, dijo Ninel en entrevista con el programa Sale el Sol, según Milenio.

Ninel Conde también precisó que Carmen Salinas era una persona amorosa y a veces le “regañaba”. “¡¿Por qué te metiste con ese?’. Era auténtica, muy maternal, creo que mucha gente tuvo la bendición de poder sentir esa calidad como madre”, anotó.

Ninel Conde es una reconocida actriz. (Foto: Instagram)

Cabe indicar que cuando se anunció la muerte de Carmen Salinas, Ninel Conde usó su Instagram para enviar un mensaje por ese hecho.

“En el amor no hay distancia que impida despedirme como tú mereces. Hasta siempre, mi guerrera. Te ama, tu hija”, señaló.

¿DE QUÉ TRATA “AVENTURERA”?

La obra de teatro “Aventurera” presenta algunas diferencias con la película del mismo nombre de los años 50, y al igual que el filme, enamora y engancha a la audiencia desde un principio.

La historia cuenta la vida de Elena Tejero, una muchacha que es engañada por Lucio ‘El Guapo’, quien ofreciéndole trabajo la vende a Rosaura, una malvada mujer que la obliga a prostituirse en el Kumbala.

Carmen Salinas y Edith González sobre las tablas en "Aventurera" (Foto: Cuarto Oscuro)

Sin posibilidades de nada, ella comienza su nueva vida, pero en dicho lugar conoce a Mario Cervera, nada más y nada menos que el hijo de Rosaura, quien al verla se enamora perdidamente de ella.

Al notar los sentimientos del joven, Elena aprovechará este romance para vengarse de su verdugo y de Rosaura.

¿QUIÉN ES CARMEN SALINAS?

Nacida en Torreón (Coahuila), el 5 de octubre de 1933, Carmen Salinas Lozano es una actriz mexicana que también se ha dedicado a la política y a los negocios a pesar de solo haber terminado la primaria.

A lo largo de su vida, Salinas ha hecho cine y teatro, aunque en las últimas décadas es principalmente conocida por su trabajo en televisión. Ha participado en telenovelas como “María la del barrio”, “María Mercedes”, entre muchas otras producciones.

Asimismo, es recordado su paso por películas de ficheras como “Bellas de la noche”, donde interpretó a la ‘Corcholata’, personaje con el que siempre ha sido relacionada. En cuanto a las tablas, produjo durante más de 15 años “Aventurera”.

En 2015, Salinas fue electa diputada federal por el PRI, con representación en Ciudad de México.