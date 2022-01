La actriz Hande Erçel, protagonista de la telenovela “Love Is in the Air” donde participa junto a su pareja y también actor, Kerem Bürsin, ha logrado ganarse el cariño y respeto del público con la producción otomana que se convirtió en la número 1 en Turquía. Este reconocimiento se vio reflejado en el pedido que la estrella turca hiciera a sus miles de fans al cumplir sus 28 años.

En la telenovela “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi”, en su idioma original), Hande Erçel interpreta a Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que por cosas del destino se encontrará con Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un apuesto hombre que goza de la gran fortuna de su familia. A pesar de las diferencias se verán envueltos en una historia de amor y comedia.

Pero este amor de la ficción se replicó en la vida real y fue durante las grabaciones de “Love Is in the Air” donde Hande Erçel y Kerem Bürsin se enamoraron perdidamente, convirtiéndose, en la actualidad, en una de las parejas más famosas y sólidas del ambiente artístico turco.

Este romance se oficializó en abril del 2021 cuando los actores confirmaron que eran novios luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas.

LO QUE HANDE ERÇEL LE PIDIÓ A SUS FANS EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS

El pasado 24 de noviembre del 2021 Hande Erçel celebró su cumpleaños número 28 y la recordada Eda Yildiz de “Love Is in the Air” no encontró mejor idea que celebrarlo junto a sus miles de fanáticos en todo el mundo. Como parte de esta actividad la joven solo quiso una cosa.

Ella pidió a sus fanáticos que realizaran una donación a la organización “Kansersiz Yasam” (“Vida sin cáncer”), de la cual ella es la embajadora de buena voluntad. Cabe indicar que dicha organización fue creada sin ánimo de lucro que tiene como única finalidad apoyar a los niños sufren cáncer y a sus familias.

“El heroísmo requiere una gran responsabilidad, continuidad... Quiero tocar miles de vidas más con gran felicidad y esperanza. Seamos siempre héroes... Únete a mí. Demos el mejor regalo para mi cumpleaños juntos donando a cientos de niños con cáncer y sus familias que todavía están esperando apoyo”, expresó en su momento la actriz.

¿POR QUÉ HANDE ERCEL HIZO ESTE PEDIDO?

El hecho que la actriz Hande Erçel haya este pedido especial es por una razón, su madre también falleció de cáncer. Esto ocurrió en el 2019, cuando su progenitora tenía 47 años.

Desde aquella fecha la actriz siempre le rinde homenaje a su madre y siempre la recuerda. “Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto... Y eres tan hermosa, mamá”, publicó luego de sucedido el hecho.

Por ese motivo, la joven artista se ha comprometido en ayudar constantemente a estos pequeños pacientes.

¿QUIÉN ES HANDE ERCEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 27 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012.

Además, en diciembre de 2020 fue fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World.

El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.