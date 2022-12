¿Hande Erçel encontró el amor? La famosa actriz turca que protagonizó la telenovela “Love is in the Air”, junto a Kerem Bürsin, ha vuelto a estar ante los ojos del mundo, pero esta vez por un nuevo romance que, presuntamente, tendría con Kartal Özmızrak. El jugador de baloncesto es una figura muy conocida en el mundo deportivo y sería la nueva ilusión de la recordada Eda Yildiz.

Durante el 2021 e inicios del 2022, Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una de las parejas más famosas del ambiente artístico en Turquía. Ambos se conocieron durante las grabaciones de “Love is in the Air” donde su fama y popularidad crecieron en distintas partes del mundo.

Con el pasar del tiempo ambas celebridades tomaron caminos distintos y no se les volvió a conocer pareja alguna.

Sin embargo, durante las últimas semanas la prensa internacional ha involucrado a Hande Erçel con Kartal Özmızrak, el jugador de baloncesto que destaca por su gran altura y por el atractivo físico que ha conquistado a varias fans en todo el mundo.

Por ello, aquí te contamos todos los detalles respecto al deportista que, aparentemente, habría conquistado el corazón de la actriz otomana.

¿QUIÉN ES KARTAL ÖZMIZRAK?

Kartal Özmızrak nació el 29 de agosto de 1985 en la localidad de Bakırköy (Turquía).

Actualmente se desempeña como jugador de baloncesto en su país y representa al club “Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü” que forma parte de la Basketbol Süper Ligi, la primera división del baloncesto en Turquía.

Con una altura de 1,88 m. se ha consagrado como uno de los jugadores principales en la posición de base en el baloncesto.

Gracias a su gran profesionalismo, en el 2020, pudo ser fichado por el equipo Monbus Obradoiro de Santiago de Compostela, en España.

FICHA PERSONAL DE KARTAL ÖZMIZRAK

Nombre: Kartal Özmızrak

Fecha de nacimiento: 29 de agosto de 1985

Lugar de nacimiento: Bakırköy (Turquía)

Edad: 37 años

Profesión: jugador de baloncesto

Altura: 1,88 m

TROFEOS GANADOS

En el 2013, Kartal Özmızrak ganó la medalla de oro con la selección de baloncesto de Turquía Sub-18. Al año siguiente obtuvo la medalla de oro con la categoría Sub-20 del equipo de su país.

En el 2015 también se consagraría con la medalla de plata con el equipo de baloncesto Sub-20 de Turquía realizado en Italia.

LE GUSTA LA MÚSICA DE NIRVANA, COLDPLAY Y OASIS

Kartal Özmızrak también se caracteriza por tener un gusto por las canciones de Nirvana, Oasis, Coldplay, entre otros. Precisamente, el twitter de su equipo de baloncesto posteó una imagen donde se detalla el playlist de los temas más oídos por el deportista.

En primer lugar se encuentra “Smells Like Teen Spirit” (Nirvana), seguido por “Serenade” (Steve Miller Band), “Wonderwall” (Oasis), “Viva la vida” (Coldplay) y “Ben Böyleyim” (Athena).

🎧 𝘿𝙅 𝙊𝙕𝙈𝙄𝙕𝙍𝘼𝙆



🎶 Fenerbahçe Beko mücadelesine kısa bir süre kala, oyuncumuz Kartal Özmızrak'ın seçtiği şarkılarla maç moduna girelim!



❤💙 #FlyHighTogether pic.twitter.com/90DadDAkXB — Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) January 23, 2022

SEGUIDORES DE KARTAL ÖZMIZRAK EN INSTAGRAM

Kartal Özmızrak también es muy activo en las redes sociales donde constantemente comparte fotos de sus actividades. El jugador de baloncesto tiene más de 4 mil seguidores en Instagram donde únicamente ha posteado 85 fotografías.

¿KARTAL ÖZMIZRAK ESTUVO EN EL CUMPLEAÑOS DE HANDE ERCEL?

El portal Diez minutos señaló que, al parecer, el pasado 25 de noviembre el jugador de baloncesto estuvo en la fiesta de cumpleaños de la actriz Hande Erçel.

El citado medio precisa que todo indicaría que la pareja ya se conocían desde muchos antes.

FOTOS EN INSTAGRAM DE KARTAL ÖZMIZRAK

