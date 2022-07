Lejos de las cámaras, reflectores y de los escenarios donde realiza sus espectaculares conciertos, la cantante Shakira también disfruta de pasar el tiempo junto a su familia que se ha convertido en su gran apoyo emocional durante las últimas semanas. La artista colombiana vive agradables momentos junto a sus padres y sus hijos quienes son su mayor fortaleza.

La cantante colombiana atravesó por una difícil situación, hace unas semanas, cuando se informó sobre la presunta infidelidad por parte del padre de sus hijos, Gerard Piqué.

A esto se sumó también la preocupación por la salud de su padre, William Mebarak, quien hace poco cumplió 90 años, pero que sufrió un accidente, según informaron varios medios de comunicación como El Universo.

Precisamente, hace algunas semanas la intérprete de “Hips don’t lie” publicó un video en sus redes sociales donde se le veía ayudando a su padre William Mebarak a que pueda recuperarse luego del accidente que sufrió a finales de mayo.

Actualmente, la artista colombiana se encuentra en España junto a sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll.

Shakira bailando junto a su papá (Foto: Shakira/Instagram)

WILLIAM MEBARAK Y NIDIA RIPOLL, LOS PADRES DE SHAKIRA

Transcurría 1977 cuando en Colombia nacía una pequeña llamada Shakira. Sus padres se mostraron muy emocionados al ver a su nueva heredera. Sus progenitores responden al nombre de William Mebarak y Nidia Ripoll.

William Mebarak

El padre de Shakira es William Mebarak Chadid, un hombre estadounidense pero con descendencia libanés que emigró junto a sus padres a Colombia cuando tenía cinco años.

Mebarak fue una gran influencia para su hija Shakira en varios aspectos. Según el portal planetadelibros, el padre de la cantante ha tenido varios oficios a lo largo de su vida como locutor de radio hasta trabajador en una joyería.

Añade que también ha sido visitador médico, comerciante y agente de seguros. Sin dejar de mencionar que fue profesor de literatura y también periodista. Fue así que en el 2013 publicó el libro titulado “Al viento y al azar”, que es una recopilación de poemas, historias y recuerdos de su vida.

Hace poco William Mebarak celebró su cumpleaños número 90 y lo festejó junto a su esposa, sus nietos y Shakira.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y, así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”, fueron las palabras de Shakira en el texto de la foto donde aparece junto a sus padres.

Shakira y su papá (Foto: Shakira/Instagram)

Nidia Ripoll

Nidia Ripoll Torrado es la madre de Shakira y la persona que se ha convertido en su gran amiga desde que ella era una niña.

El portal mujerhoy comentó que William Mebarak, en alguna oportunidad, señaló que Shakira heredó la agilidad mental y la disciplina de Nidia Ripoll.

La madre de la cantante siempre ha estado con ella durante las grabaciones de sus primeras canciones hasta sus conciertos en distintas partes del mundo. Actualmente, se le ve en las fotos junto a su ija demostrando lo feliz que son como familia.

Shakira junto a su mamá Nidia Ripoll (Foto: Shakira/Instagram)

¿EL PAPÁ DE SHAKIRA TAMBIÉN CANTA?

William Mebarak ha sido escritor, poeta y periodista, aunque también destaca en el canto y precisamente su hija, Shakira, publicó hace unos años un video donde aparece cantando junto a su progenitor.