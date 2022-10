Como todos saben, Consuelo Duval es una de las pocas celebridades que suele hablar largo y tendido sobre su faceta familiar. De hecho, hace poco confesó que jamás podrá darle el perdón a su madrastra, ya que no le dio el mejor trato a su padre. Eso y más aquí.

Durante la transmisión más reciente de “Netas Divinas”, Duval indicó que siente una especie de rencor hacia ella, incluso, tal sentimiento negativo la hace sentir feliz en algunos aspectos.

El tema logró tocarse debido al tema del perdón, en donde Consuelo indicó que, si bien podrí pasar alto alguna traición hacia ella, jamás podría perdonar a alguien que les hace daño a sus seres queridos.

Es ahí cuando habla del tema de su madrastra, una de las personas a las que jamás podrá perdonarla por completo.

Consuelo Duval es una de las conductoras de "Netas divinas" (Foto: Consuelo Duval / Instagram)

“Te perdono, pero eso no significa que quiera seguir siendo tu amiga. Hay una cosa que yo nunca, nunca, nunca jamás… nunca voy a perdonar a mi madrastra. Porque a mi ese odio me hace feliz”, sostuvo.

NO DA SU BRAZO A TORCER

En tal línea, la conductora de la pantalla chica confesó que trató de ponerse en el lugar de su madrastra, pero que, a pesar de ello, no la puede perdonar. Asimismo, añadió que, si ella no fue compasiva con su padre en vida, ella jamás lo será.

Consuelo Duval (Federica Peluche) | Foto: Instagram

“Soy mala, muy malota, a mí si me haces chingaderas te perdono a la chingada, pero no le hagas algo a alguien que quiero porque ahí sí me cuesta trabajo perdonar. Y aunque me he tratado de poner en su lugar de la otra persona asquerosita y de tratar de decir ‘bueno es que quizá mi papá se hizo popó y estaba muy agobiada y por eso le gritó’, no puedo, es de no hubo compasión en ti, no hay manera que la haya en mí”, puntualizó.