Consuelo Duval es, sin duda, una de las mayores figuras de la comedia mexicana. Aunque en 2023 participó en la película ‘Infelices para siempre’, el público la mantiene presente por su papel de Federica en ‘La familia P. Luche’.

Duval volvió a la pantalla gigante con un cinta que protagoniza junto a Adrián Uribe, con quien ya compartió grabaciones La hora Pico, del que pretenden alejarse para no ser asociados con personajes de la Nacaranda y el Vitor. No obstante, la gente no olvida lo que hizo Consuelo en La Familia P. Luche.

¿POR QUÉ CONSUELO DUVAL NUNCA VIO LA FAMILIA P. LUCHE?

La actriz se hizo muy popular con su papel de Federica en La Familia P. Luche a lo largo de más de 80 episodios. El éxito no solo le llegó a Eugenio Derbez, sino también a Consuelo, quien desde entonces empezó a ser parte de varias producciones. Lo sorprendente es que ella confesó nunca haberlo visto en televisión.

“Yo soy una mujer muy desgraciada conmigo y no lo digo con orgullo, sino con mucha vergüenza pero cuando me veo en pantalla automáticamente me voy contra mí”, explicó en el podcast En Cortinas.

“Te juro que nunca la he visto en mi vida. Cada vez que me veo es como ‘ah que gorda’ o ‘ah no sé qué’”, explicó.

¿QUÉ OTRAS COSAS EVITA CONSUELO DUVAL SOBRE SU TRABAJO DE ACTUACIÓN?

Consuelo Duval explicó el motivo por el que evita ver sus trabajos de actuación a lo largo de su carrera.

“O sea si me quieren criticar ya no es necesario, ya me critiqué yo solita”, señalo Duval, quien prefiere no leer los comentarios del público, pues a veces estos están llenos de odio o mala intención.

No es la primera famosa que evita recibir mensajes desagradables, tal como le ocurrió a Jonathan Majors por su actuación como Kang en Ant-Man and The Wasp Quantumania. También aclaró que no quiere verse en pantalla porque es muy exigente con ella.