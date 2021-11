¿Qué hay detrás del debut de Alejandra Espinoza en Televisa? La reina de belleza ha sido anunciada como la protagonista de la próxima telenovela “Corazón guerrero”, una noticia que sorprendió a muchos televidentes, pero sobre todo a la también modelo y presentadora de televisión por un detalle que pocos conocían. La celebridad de México se ha venido preparando para su protagónico y reveló qué sucedió cuando le dijeron que estaría en la mencionada producción televisiva.

La ganadora de la edición inaugural de Nuestra Belleza Latina ha agradecido por la oportunidad de mostrarse como protagonista de la nueva serie de televisión. En una entrevista con Lourdes Stephen, dijo que, para su nuevo papel, ha tomado clases de actuación en español. Antes ya había hecho cinco años de dicha especialidad en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Conseguí un acting coach, me mandaron los primeros capítulos, empecé a prepararme, he estado todo este tiempo con un coach y quiero hacer un buen trabajo, no por nadie, quiero hacer un buen trabajo por mí porque es algo que yo quería desde hace mucho tiempo y no quiero defraudarme a mí”, manifestó.

En el canal de YouTube de la mencionada periodista, agregó que se siente “muy emocionada y bendecida”, pero también dio un dato revelador acerca de la forma en que se le informó que estaría como protagonista del nuevo proyecto televisivo.

Alejandra Espinoza ha participado en la nueva versión de "Rubí". (Foto: Alejandra Espinoza / Instagram)

¿CUÁL ES EL DETALLE QUE NO SE SABÍA DEL DEBUT DE ALEJANDRA ESPINOZA EN TELEVISA?

La historia detrás del debut de Alejandra Espinoza en Televisa es que le dieron el papel protagónico de “Corazón guerrero” sin pasar por ningún casting. Así fue cómo la ahora actriz mexicana contó en una entrevista con Lourdes Stephen.

La reina de belleza detalló que tuvo una reunión con el productor Salvador Chava Mejía, en Miami, quien le contó del proyecto y le dijo que estaba interesado en que ella forme parte del elenco de la novela. Antes conversaron sobre la trayectoria de la presentadora mexicana, hasta que llegó el momento de la propuesta.

“(...) Me dice él ‘¿y entonces qué opinas?’. Y yo ‘no, pues que está muy cool, ¿qué tengo que hacer? ¿cuándo audiciono?’. Y me dice ‘no, ¿quieres trabajar conmigo?’. Y yo ‘claro que quiero trabajar contigo, ¿pero qué tengo que hacer?’, le digo. Y me dice ‘no, yo soy una persona que tengo mucho tiempo trabajando en esto, tengo mucha experiencia, te he visto trabajando pocas veces pero creo yo que tienes la madera, te voy a dar un voto de confianza’”, detalló la modelo.

¿CUÁNDO EMPIEZAN LAS GRABACIONES DE LA NOVELA?

Espinoza deberá armar maletas para mudarse a México a inicios del próximo año, puesto a que las grabaciones de la producción se darán durante la primera mitad del 2022 en el país azteca.

¿QUÉ SE SABE DE LOS GALANES QUE ACOMPAÑARÁN A ALEJANDRA ESPINOZA EN “CORAZÓN GUERRERO”?

CHRISTIAN DE LA CAMPA

El actor mexicano Christian de la Campa, de 39 años, será uno de los galanes que trabajará junto a Alejandra Espinoza en la nueva telenovela “Corazón guerrero”. El actor es recordado, sobre todo, por su papel de Samuel Rey Gallardo León en “Tierra de reyes”. Ha participado en una serie de producciones televisivas, como “La patrona”, “Santa diabla”, “Vencer el desamor” y, en 2021, participó en el reality “La casa de los famosos”.

GONZALO GARCÍA VIVANCO

De igual manera, otro de los actores que formarán parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa es Gonzalo García Vivanco. El artista, en la actualidad, da vida a Rigoberto Murillo Campos en la exitosa producción “La desalmada”. El intérprete de 39 años no solo ha sido el protagonista de ficciones como “Tierra de reyes”, sino que también ha hecho de villano como en “Relaciones peligrosas”. También ha tenido roles en “Club de cuervos”, “Las Juanas” y “Cuna de lobos”.

ROBERTO GUIRAO

El siguiente galán es Roberto Guirao, el actor argentino que ya ha compartido roles con Alejandra Espinoza en la reciente versión de “Rubí”. La química entre las celebridades puede ser llevada también a “Corazón guerrero”. Guirao tiene 41 años y también se ha dedicado al modelaje y la música. Además, dio vida a Matías en “Rebelde Way” en 2002. Su carrera ha estado ligada a la televisión, con diferentes papeles como en “Señora Acero”, “Campanas en la noche”, entre otras producciones.

¿QUÉ OTROS ACTORES PARTICIPARÁN EN “CORAZÓN GUERRERO”?

Son pocos los nombres que están confirmados para ser parte del proyecto de Telemundo, pero algunos de ellos son las reconocidas actrices Ana Martin y Marlene Favela. Además de la exesposa de George Seely, también se suma otro actor de “La desalmada”, él es Gonzalo García Vivanco, quien interpretó a Rigoberto.

Así mismo, otros galanes de la pantalla chica que tendrán un rol en “Corazón Guerrero” son el argentino Rodrigo Guirao, Cristian de la Campa, Sabine Moussier y Diego Olivera.

