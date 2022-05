¿Por qué no se adaptó la historia de Bree Tranner? La neófita de la saga de “Crepúsculo” tuvo su propia historia, la cual fue publicada en la novela “La segunda vida de Bree Tanner” (“The Short Second Life of Bree Tanner” en inglés). A pesar de la conmovedora e impactante historia de dicho personaje, nunca llegó a las pantallas como lo hizo la ficción protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart.

La ficción de la escritora Stephenie Meyer, sin embargo, sí apareció en la película “Eclipse”, la tercera entrega de la franquicia de vampiros, con la interpretación de Jodelle Ferland.

Como se recuerda, en la batalla final entre los Cullens y los Vulturi, la joven termina siendo una de las víctimas fatales. Pero su conversión y aventuras previas a su partido fueron contadas en el mencionado libro.

La novela apareció al mismo tiempo del lanzamiento del filme que significó el cierre de la exitosa saga cinematográfica que llevó al estrellato a Pattinson y Stewart. Conoce aquí por qué no se la llevó a la pantalla grande.

Los protagonistas de la película "Eclipse". (Foto: Summit Entertainment)

¿CUÁL FUE LA RAZÓN PARA QUE LA HISTORIA DE BREE TANNER NO LLEGUE AL CINE?

La historia de Bree Tanner, que fue publicada en la novela “La segunda vida de Bree Tanner”, no formó parte de las apuestas cinematográficas, como sí lo fueron las anteriores películas de la historia principal de la saga de “Crepúsculo”.

Al aparecer al mismo tiempo que la cinta “Eclipse”, en 2010, se entendió que solo se aprovechó dar a conocer la breve vida de Tanner por el furor del final de Edwar Cullen y Bella. No habría habido otras intenciones de mostrar un filme más y sobre la neófita.

También se debe tener en cuenta que, después de la última cinta, esto también significaba el ocaso de la atención que había recibido la serie de filmes de “Crepúsculo” hasta entonces. Ya había cumplido con la euforia de sus jóvenes seguidores, entonces no tenía sentido arriesgar presupuesto para una nueva historia como la de Bree Tanner.

¿POR QUÉ “CREPÚSCULO” ES AZUL Y EL RESTO DE CINTAS NO?

Por otro lado, “Crepúsculo” se caracteriza por sus tonos azules y grises, los cuales realzan la tez pálida de los vampiros, pero en “Luna Nueva” se le dio un aspecto mucho más cálido, con tonos naranjas y marrones. Esto se debe a que el enfoque principal de “Crepúsculo” es la relación entre Bella y Edward, es decir, con un vampiro, mientras que “Luna Nueva” trata más sobre el vínculo entre Bella y Jacob, su mejor amigo, quien es un hombre lobo.

Los colores azul y gris encajan más con los vampiros por su frialdad, tanto en sentido figurado como literal, mientras que los colores de armas como el naranja y el marrón están más relacionadas a los hombres lobo. Esto tiene sentido en el universo Crepúsculo, donde se revela que la temperatura corporal de los hombres lobo es mucho más alta que la de los humanos normales. Aquí puedes encontrar más detalles sobre la cinta.

Robert Pattinson en la primera película de la saga. (Foto: Summit Entertainmen)

ROBERT PATTINSON FUE PARTE DE “CREPÚSCULO” GRACIAS A HARRY POTTER

El papel de Edward Cullen, además, fue uno de los más disputados, diversos actores famosos estaban detrás del puesto pero solo Robert logró obtenerlo ya que antes participó en una de las cintas de otra exitosa saga cinematográfica: “Harry Potter”.

De acuerdo a lo expresado por Catherine Hardwicke, directora de la primera cinta de la franquicia de fantasía romántica, la interpretación del londinense en “El cáliz de fuego” captó su atención por la melancolía que transmitía, lo que consideraron vital para su nuevo personaje.

