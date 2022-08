Cristian Castro es uno de los intérpretes musicales en español más recordado de la década de los 90 e inicios de los 2000. Pero su presencia en el imaginario del público no es solo por su música, sino también por lo multifacético que siempre ha mostrado ser. Como cantante, actor... y también director de cine. Así como lee, el hijo de Verónica Castro hizo sus pinitos en la cinematografía y de la mano de su progenitora.

El cantautor, natural de Ciudad de México, siempre mostró su interés por la industria televisiva y cinematográfica. De hecho, ha tenido una breve participación como actor -y actor de voz- en la TV mexicana .

Sin embargo, lo que pocos o casi nadie recordaba es que alguna vez Cristian Castro se puso detrás de una cámara y condujo a un grupo de personas para realizar un cortometraje. Así lo confesó el propio artista en una pasada entrevista con Don Francisco.

Su madre siempre ha sido un sostén en su carrera (Foto: telemundo.com)

CRISTIAN CASTRO ESTUDIÓ CINE EN ESTADOS UNIDOS

A mediados de la década de los 90s, y con su carrera musical en ascenso -mientras lanzaba su cuarto álbum discográfico-, el celebs decidió hacerse un tiempo para irse a estudiar unas clases de cine en Estados Unidos.

“Hice un paréntesis para estudiar cinematografía. Me gusta mucho el cine, los jóvenes de ahora estamos educados a través de imágenes, me interesa mucho el cine, me llama mucho la atención y me metí a estudiar un curso en Nueva York en lo que estuve grabando el cuarto disco ‘El deseo de oír tu voz’”, expresó Castro en la charla con el célebre presentador, que data de 1997.

“Estuve un poco adentrado en el cine, hice cuatro cortometrajes y uno lo hicimos con mi mamá” , confesó el primogénito de la actriz Verónica Castro.

VERÓNICA CASTRO PROTAGONIZÓ UNA PELÍCULA QUE DIRIGIÓ SU HIJO CRISTIAN

El intérprete de “Azul” explicó cómo fue la experiencia de grabar un corto cinematográfico con su madre, quien fue la protagonista de “La mujer policía”, nombre de la producción.

“Me costó muchísimo dirigirla porque además era inglés, yo lo escribí, es una historia policiaca donde ella es policía y lo tenia que hacer en inglés y no es su fuerte. Mírala, está tremenda, quedé muy conforme porque le echó muchas ganas”, señaló.