Después de un período de silencio artístico, el siempre irreverente y polémico cantautor mexicano ha vuelto a dar que hablar, pero sin expresar palabra alguna. Cristian Castro, uno de los principales exponentes de la balada y pop en español de la década de los 90s e inicios de los 2000s, ha vuelto a ser tendencia en redes sociales por sus looks estrafalarios en sus recientes apariciones en televisión.

El descendiente de Verónica Castro y Manuel “Loco” Valdés ha sabido trascender a través de reconocidas composiciones musicales, como “Vuélveme a querer”, “Azul”, “Nunca voy a olvidarte”, entre otras, pero sus excentricidades han sido también parte de su esencia desde que comenzó en el mundo del entretenimiento.

Por ello, ahora que es jurado del reality show “Canta conmigo ahora”, que se produce en Argentina y lo conduce Marcelo Tinelli, Cristian Castro ha decidido llamar la atención de todos con vestimentas que le han valido críticas y memes. “Parece un payaso de circo”, “Tiene la locura y lo estrafalario de su papá”, “Qué rica combinación”, han sido algunos de los comentarios en Twitter, donde sus looks han sido tendencia.

El cantante junto a Marcelo Tinelli y el "Puma" José Luis Rodríguez (Foto: Cristian Castro / Instagram)

¿QUÉ OPINA CHRISTIAN CASTRO SOBRE LAS BURLAS Y MEMES A SU NUEVO LOOK?

Al cantante de “Azul” le hicieron la pregunta puntual: “¿Qué opinaba respecto a los comentarios que ha generado sus looks estrafalarios, con cabelleras de colores y ropas multicolores?” Este, sin sonrojarse, expresó lo que pensaba.

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado, como jurado hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios. Ahí, parezco Austin Powers mal comido, mal pagado. El pelo amarillo también me puse en el primer capítulo”, refirió el celebs nacido en Ciudad de México.

“Me disfrazaron de troll, no sé. La cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, explicó el artista de 47 años.

¿CHRISTIAN CASTRO IMITA LAS LOCURA DE SU PADRE, EL “LOCO” VALDÉS?

Precisamente, ese estilo despreocupado e hilarante ha hecho que más de un usuario en redes sociales empiece a compararlo con su padre, el actor Manuel “Loco” Valdés, quien falleció en agosto de 2020 a causa de un cáncer al cerebro con el que ya venía batallando hace años.

Cristian Valdés, él y su papá, dos gotas de agua”, “Idéntico a su papá”, “Igualito al ‘Loco’, y no solo en la cara; ahora también quiere imponer la moda”, “De tal ‘Loco’, tal ‘Loquito’”, “Esos trajes setenteros ya los usaba su papá”, escribieron los usuarios en Twitter. Vale precisar que la relación entre Cristian y su padre siempre fue distante.