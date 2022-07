De un tiempo acá, Cristian Castro ha vuelto a destacar en su reaparición en la pantalla chica y no precisamente por sus performances o comentarios musicales, sino por sus estrafalarios looks, los mismos que cada vez se han ido haciendo más irreverentes. Algunos, jocosamente, han señalado que tiene un estilo parecido al del “Loco” Valdés, su ya fallecido padre. Frente a estos comentarios, el intérprete mexicano ha dado su punto de vista.

El artista, natural de Ciudad de México e hijo de los famosísimos Verónica Castro y Manuel “Loco” Valdés, luego de un período de inactividad reapareció como jurado del programa concurso “Canta conmigo ahora”, producción argentina que conduce Marcelo Tinelli.

Su performance en el reality ha estado marcado por su peculiares looks y vestimentas, hechos que no han pasado desapercibidos en redes sociales y que han generado decenas de memes y burlas en la Internet.

El cantante junto a Marcelo Tinelli y el "Puma" José Luis Rodríguez (Foto: Cristian Castro / Instagram)

¿QUÉ OPINA CHRISTIAN CASTRO SOBRE LAS BURLAS Y MEMES A SU NUEVO LOOK?

Al cantante de “Azul” le hicieron la pregunta puntual: “¿Qué opinaba respecto a los comentarios que ha generado sus looks estrafalarios, con cabelleras de colores y ropas multicolores?” Este, sin sonrojarse, expresó lo que pensaba.

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado, como jurado hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios. Ahí, parezco Austin Powers mal comido, mal pagado. El pelo amarillo también me puse en el primer capítulo”, refirió el celebs.

“Me disfrazaron de troll, no sé. La cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, explicó el artista de 47 años.

¿CHRISTIAN CASTRO IMITA LAS LOCURA DE SU PADRE, EL “LOCO” VALDÉS?

Precisamente, ese estilo despreocupado e hilarante ha hecho que más de un usuario en redes sociales empiece a compararlo con su padre, el actor Manuel “Loco” Valdés, quien falleció en agosto de 2020 a causa de un cáncer al cerebro con el que ya venía batallando hace años.

“Cristian Valdés, él y su papá, dos gotas de agua”, “Idéntico a su papá”, “Igualito al ‘Loco’, y no solo en la cara; ahora también quiere imponer la moda”, “De tal ‘Loco’, tal ‘Loquito’”, “Esos trajes setenteros ya los usaba su papá”, escribieron los usuarios en Twitter. Vale precisar que la relación entre Cristian y su padre siempre fue distante.