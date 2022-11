Luego de la tensa entrevista que tuvo Cristiano Ronaldo con el periodista Piers Morgan, la relación entre el Manchester United y la estrella portuguesa estaría prácticamente rota. De hecho, según la prensa internacional, la entidad británica viene planeando una demanda contra el capitán de Portugal, a fin de rescindir su contrato.

Por medio de las redes sociales, el Manchester United comunicó que “ha iniciado los pasos adecuados” luego del diálogo con Morgan, en donde, además de hablar de todas las falencias del club, entrenadores, directiva y demás, también disparó contra el estancamiento que tuvo desde la salida de Sir Alex Ferguson.

En la presente temporada, Cristiano Ronaldo jugó menos de 8 partidos como titular en el Manchester United (Foto: AFP)

Pero más allá de las críticas hacia la entidad de los ‘Red Devil’, el ariete portugués también habló de los comentarios que se ha venido esgrimiendo en las últimas semanas, así también como su difícil relación con Ten Hag.

Recordemos que ex futbolistas como Gary Neville, quien es además una leyenda de la entidad inglesa, pidió la renuncia del ex Real Madrid, algo que el club parece haber seguido al pie de la letra.

¿CRISTIANO RONALDO SE RETIRARÁ DEL MANCHESTER UNITED?

Más allá de su tensa relación con los del Old Trafford, Ronaldo también dejó en claro que su camino estaría lejos de la ciudad de Manchester. “Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años”.

Asimismo, el portugués de 37 años indicó que su retiro del fútbol podría estar cerca, aunque sí confirmó que esta sería el último torneo mundialista que dispute con su selección nacional.

“Es difícil decirlo en este momento. Mi estado de ánimo está, en este momento, en la Copa del Mundo. Probablemente sea mi última Copa del Mundo, mi quinta Copa del Mundo. Pero yo no sé, es difícil decir en este momento qué va a pasar después”, sostuvo el también ex jugador de la Juventus.