La tragedia que vive el pueblo turco -y también parte de Siria- luego del terremoto que los azoló el pasado lunes 6 de febrero ha hecho que las muestras de apoyo y solidaridad no dejen de llegar. En esta ocasión, los actores de la propia Turquía, así como personalidades del fútbol mundial, como Cristiano Ronaldo, han dicho presente. Mira de qué manera ayudarán y/o viene colaborando.

El sismo de 7.8 que despertó a todo el territorio turco -y parte del sirio- y que ha dejado por ahora más de 24 mil fallecidos -tomando en cuenta a las víctimas de ambos países- ha conmovido a todo el planeta y diversos famosos han empezado a tomar acción.

Los artistas turcos, principalmente las estrellas de telenovelas y cine, son los abanderados, pero no los únicos. Futbolistas internacionales de la liga turca, italiana y hasta árabe han levantado la mano.

KEREM BÜRSIN, CANSU DERE Y OTRAS ESTRELLAS TURCAS AYUDAN A DAMNIFICADOS DE TERREMOTO

La actriz Cansu Dere formará parte de un teletón para recaudar fondos a los afectados. Su presencia en el evento desvirtuará los rumores que indicaban había sido sepultada bajo los escombros.

Dere estará en el teletón junto a Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Can Yaman y Demet Özdemir.

Cansu Dere es una de las actrices más famosas de la televisión turca (Foto: Cansu Dere / Facebook)

Por su parte, todavía no se ha confirmado la presencia de Kerem Bürsin, pero no se descarta que se una, pues fue uno de los primeros celebs en mostrar su preocupación por lo sucedido.

“¡Nuestro dolor es tan grande! ¡Seamos uno! ¿Acaso no lo demuestran estos desastres, estos dolores por los que estamos pasando? Nuestras oraciones son una, nuestro dolor es uno, nuestro amor es uno. Recupérate pronto mi Turquía”, expresó el protagonista de “Love is in the air” mediante sus redes sociales.

Kerem Bürsin se pronunció en redes sociales tras el terremoto de Turquía y Siria (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

CRISTIANO RONALDO Y OTROS FUTBOLISTAS AYUDARÁN A DANMIFICADOS DE TERREMOTO EN TURQUÍA

El goleador portugués Cristiano Ronaldo subastará una de sus camisetas que utilizó en la Juventus de Italia para recaudar fondos para los damnificados. Así lo informó el periodista turco Merih Demiral.

La oferta más alta por la camiseta llegó hasta 52 mil en los últimos días. El periodista se puso en contacto con el actual delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita y lo reveló a través de sus redes sociales. “Acabo de hablar con Cristiano. Me dijo que estaba muy triste por lo que pasó en Turquía. Estamos subastando la camiseta firmada por Ronaldo”, expresó.

Durante su paso por Juventus de Italia (Foto: AFP)

El italiano Leonardo Bonucci y Paulo Dybala también se solidarizaron y subastarán sus camisetas. Por la camiseta del argentino, campeón del mundo en Qatar, se ofreció hasta 17 mil. La indumentaria del central italiano también llegó a ese valor.