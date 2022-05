Hoy en día, Christian Nodal es uno de los más reconocidos intérpretes de la música mexicana. Con exitosos temas en su discografía, el cantante goza de gran fama internacional. No obstante, esta notoriedad no solo lo afecta a él, sino también a su madre, Cristy Nodal. Con más de medio millón de seguidores que la respaldan en Instagram, actualmente es una figura de la famosa red social.

Es en esta plataforma donde Cristy aprovecha para compartir buenas y malas noticias. Sin embargo, tras relatar que sus médicos la diagnosticaron con un tumor maligno en el colon, la madre del famoso artista había evitado mostrarse en redes. Por ello, la reciente difusión de una foto en la que se pudo notar su mejoría llamó mucho la atención de su público.

A continuación, conoce los detalles de una de las primeras apariciones públicas de Cristy Nodal, tras un mes de anunciar el padecimiento que la aquejaba.

EL DIAGNÓSTICO DE CRISTY NODAL

Hace unas semanas, Cristy Nodal compartió con todos sus seguidores de Instagram su diagnóstico médico. En una cama de hospital y con evidentes signos de cansancio, la madre de Christian Nodal contaba que había padecido de un mal que la tuvo internada. A través de sus redes sociales, relataba que fue diagnosticada con un temor maligno en el colon. Por ello, tuvo que ser operada de emergencia.

Para tranquilidad de sus seres queridos, ella confesó que pudo recuperarse de manera “milagrosa”, luego de que los exámenes médicos reflejaran que tuvo una gran mejoría, pues tenía el colon sano.

“Gracias Dios por esta oportunidad de vida. Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón. Tenía un mes sin poder comer, no tenía fuerza y todo iba mal cada vez. Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia de que tenía un tumor maligno en el colon y tenían que operarlo de inmediato. Jamás perdí la fe. Antes de hacerme el último examen miraron que, por gracia de Dios, al revisar nuevamente, mi colon estaba en perfectas condiciones dejando a los doctores atónitos. Un caso entre mil, eso dijeron. Los milagros existen. Gracias infinitas por cada una de sus oraciones a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano”, escribió en sus redes sociales.

Cristy Nodal logra el milagro de librar el Cáncer y un tumor maligno detectado, así comparte la madre de Christian Nodal su estado de salud tras la lucha por varios años, lo que genera en sus redes comentarios de incredulidad, ella sale a aclarar el proceso que ha vivido. pic.twitter.com/ZVmJolJ551 — Lili Cabañas @Paparazzamx (@lilicabanas) April 11, 2022

CRISTY NODAL Y SU CANTANTE FAVORITO

Luego del lamentable episodio médico que tuvo que vivir, Cristy Nodal ha decidido continuar con su vida, agradecida de poder seguir de pie. Por ello, hace unos días asistió a un reciente evento en Guadalajara. Allí, se dejó ver con un estado de salud más estable y recuperando fuerzas.

Es así que, a través de sus historias de Instagram, compartió el encuentro que tuvo con su cantante favorito: el músico de flamenco Diego Ramón Jiménez Salazar, conocido popularmente como ‘El Cigala’. En la instantánea, Nodal se luce al lado del artista, mucho más recuperada y contenta de encontrarse con uno de sus grandes ídolos.

La madre de Christian Nodal se mostró mucho más recuperada (Foto: Cristina Nodal / Instagram)

Tras esta reciente aparición, se espera que la madre de Nodal siga asistiendo a diversos eventos y, sobre todo, que se recupere completamente del mal que la aquejaba.

CHRISTIAN NODAL Y LOS TATUAJES

Es sabido que Christian Nodal tiene una predilección por los tatuajes. Hasta en el rostro tiene estas marcas permanentes que destacan en su piel. Por ello, el intérprete contó que es un gran fanático de estos e, incluso, ha tatuado a sus amigos cercanos.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari (López) y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, relató el artista.

Luego de su polémico romance con la cantante de “Luz sin gravedad”, el hijo de Cristy Nodal también se refirió a los tatuajes que se hizo en su anterior relación sentimental. En una reciente entrevista con el programa “Venga la Alegría”, confirmó que borró uno de los diseños que se realizó en homenaje a Belinda.

“Me tapé (un tatuaje), tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, concluyó el cantante de “Adiós Amor”.

El cantante es un gran fan de los tatuajes (Foto: Christian Nodal / Instagram)