La 28 edición de los Critics Choice Awards se realizó este domingo 15 de enero en el Fairmont Century Plaza Hotel, Los Angeles, Estados Unidos, donde distintas personalidades de Hollywood se dieron cita con sus mejores looks.

Tal es el caso de Anya Taylor-Joy, actriz de la serie “Gambito de dama”. La joven celebridad asistió al evento con un acertado vestido dorado que se robó todas las miradas.

Anya Taylor-Joy en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023. (Foto: AFP).

Sadie Sink, una de las protagonistas de la serie “Stranger Things” de Netflix, también brilló en la red carpet con un elegante vestido negro con detalles plateados y dorados. La pelirroja optó por tener la cabellera suelta.

Sadie Sink en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023. (Foto: AFP).

Niecy Nash, actriz que dio vida a Glenda Cleveland en la serie “Dahmer”, fue una de las mejores vestidas en la gala de los Critics Choice Awards 2023. Ella usó un ceñido y escotado atuendo que puso al descubierto su belleza natural.

Niecy Nash en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023. (Foto: AFP).

La actriz Elle Fanning también deslumbró en la ceremonia con un vestido del diseñador Alexander McQueen y todo su maquillaje estuvo a cargo de L’oreal Paris.

Elle Fanning en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023. (Foto: AFP).

Amanda Seyfried triunfó como la Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión por “The Dropout”. Ella no solo ganó en su categoría, la celebridad fue el centro de atención por su acertado look.

Amanda Seyfried en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023. (Foto: AFP).

En esta lista no podía faltar la actriz Julia Roberts, quien llegó a la alfombra roja con un ceñido vestido negro con detalles dorados. Ella optó por tener la cabellera suelta y de color pelirrojo.

Julia Roberts en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023. (Foto: AFP).

LAS PEORES VESTIDAS DE LOS CRITICS CHOICE AWARDS

Casi todas las celebridades fueron muy acertadas con sus looks y solo algunas fueron cuestionadas por su mala elección.

La actriz estadounidense Julia Garner llegó a la red carpet con un atuendo transparente y de color rojo, donde puso al descubierto su ombligo, algo inusual en este evento.

Julia Garner en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023. (Foto: AFP).

¿Qué le pasó a Lea Thompson? La actriz de “Back to the Future” llegó a la ceremonia con un look muy relajado, pese a la magnitud del evento.

Lea Thompson en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023. (Foto: AFP).

