La 28 edición de los Critics Choice Awards se realizó este domingo 15 de enero en el Fairmont Century Plaza Hotel, Los Angeles, Estados Unidos, donde distintas personalidades de Hollywood se dieron cita para galardonar a lo mejor del cine y la televisión.

Jennifer Coolidge fue una de las ganadoras al triunfar en la categoría Mejor actriz de reparto en una serie dramática por su trabajo en “The White Lotus”.

¡Nuestra favorita #JenniferCoolidge viene arrasando en esta temporada de premios, no podemos estar más felices! 😍



Recuerda que puedes ver #TheWhiteLotus en @HBOMaxLA pic.twitter.com/A58zlBGT56 — TNT™ América Latina (@TNTLA) January 16, 2023

La recordada ‘Jeanine’ de “American Pie” subió al escenario principal para recibir su premio y dio un inspirador mensaje.

“Este premio es para todos aquellos que hayan perdido la esperanza, para todos los que buscan inspiración, les quiero decir que no se termina hasta que te mueres” , expresó Coolidge de manera tajante.

Bueno... Quizás eso es todo para Tanya, pero esto recién empieza para @JENCOOLIDGE 😏

¡Ups! ¿Spoiler?

No te pierdas los #CriticsTNT AHORA por nuestra pantalla 📺 pic.twitter.com/rRhYDsLLE0 — TNT™ América Latina (@TNTLA) January 16, 2023

LAS PEORES VESTIDAS DE LOS CRITICS CHOICE AWARDS

Casi todas las celebridades fueron muy acertadas con sus looks en los Critics Choice Awards y solo algunas fueron cuestionadas por su mala elección.

La actriz estadounidense Julia Garner llegó a la red carpet con un atuendo transparente y de color rojo, donde puso al descubierto su ombligo, algo inusual en este evento.

Julia Garner en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023. (Foto: AFP).

¿Qué le pasó a Lea Thompson? La actriz de “Back to the Future” llegó a la ceremonia con un look muy relajado, pese a la magnitud del evento.

Lea Thompson en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023. (Foto: AFP).

