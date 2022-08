Anuel AA y Yailin La Más Viral han despertado todo tipo de pasiones; mientras algunos apoyan a los cantantes de música urbana, hay quienes los critican duramente desde que dieron a conocer su romance. Pese a ello, ambos se han mantenido firmes y demostrado que su amor es más fuerte que los golpes emocionales que reciben de sus detractores.

En marzo de este 2022, los cantantes decidieron abrir su corazón para dar a conocer detalles de los inicios de su noviazgo. Georgina Lulú Guillermo Díaz, verdadero nombre de la joven, reveló que ella fue la que dio el primer paso en redes sociales para buscar un acercamiento con el rapero. “Le tiré un corazón”, indicó.

Aunque él no contestó de inmediato, a los días él se animó a mandarle un mensaje, sin percatarse que la dominicana ya había tomado la iniciativa. “Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!”, manifestó el intérprete de “Adicto” a People en Español.

Cuando llegó el momento de verse frente a frente, el flechazo fue mutuo y cupido hizo su trabajo de inmediato. A continuación, la cronología de este romance.

19 DE ENERO DE 2022

El 19 de enero de 2022, Yailin La Más Viral compartió su primera publicación haciendo referencia a Anuel AA. En ella, le agradecía por haberle enviado peluches y flores al hospital, donde había se encontraba internada tras haberse sometido a una cirugía estética. “Sin palabras, gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo”, posteó.

Cuando Anuel AA le envió una sorpresa a la cantante, quien estaba en el hospital (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

23 DE ENERO DE 2022

El 23 de enero de 2022, Anuel AA publicó en Instagram su primer video con Yailin. En el clip se dan un beso, con el que confirma que había iniciado una relación y dejado atrás lo que vivió con Karol G.

El beso que confirmó el romance de los cantantes (Foto: Anuel AA / Instagram)

27 DE ENERO DE 2022

El 27 de enero de 2022, los cantantes urbanos alborotaron a todos al anunciar su compromiso. La dominicana no dudó en mostrar su anillo de compromiso y manifestar en sus redes sociales: “La vida es una, nosotros la vivimos rápido. ¡Hoy estamos aquí, mañana no está prometido! Una mujer comprometida ya. ¡Hay boda señores!”.

El anillo de compromiso de la dominicana (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

8 DE FEBRERO DE 2022

El 8 de febrero de 2022, Anuel AA no dudó en demostrarle su amor a Yailin. Para ello, no tuvo mejor idea que llevarle una serenata con mariachis, globos en forma de corazón y un oso gigante de peluche. El video tiene como fondo el tema “Si nos dejan”.

La serenata que llevó Anuel AA (Foto: Yailin La Mas Viral / Instagram)

14 DE FEBRERO DE 2022

El 14 de febrero de 2022, con motivo de San Valentín, Anuel AA le regaló a su amada una pintura, donde aparecían los dos.

La pintura donde salen los cantantes (Foto: Yailin La Mas Viral / Instagram)

7 DE MARZO DE 2022

Para el 7 de marzo de 2022, la pareja ya vivía en Miami, en una casa que alquilaban por 65 mil dólares al mes. En ella decidieron abrir sus puertas a People en Español con el fin de brindar detalles de su romance.

Anuel AA y Yailin La Más Viral en la portada de la revista estadounidense (Foto: People en español)

14 DE MARZO DE 2022

El 14 de marzo de 2022, Anuel AA no escatima en gastos y le regala un auto de lujo a su novia. “Gracias mi rey por mi juguete nuevo”, posteó.

El auto de lujo que le regalaron a la dominicana (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

31 DE MARZO DE 2022

Los cantantes deciden lanzar una canción juntos bajo el título “Si tú me buscas”, que tiene millones de reproducciones. Asimismo, él no duda en acompañar a su pareja durante sus presentaciones.

10 DE JUNIO DE 2022

El 10 de junio, Anuel AA y Yailin La Más Viral unen sus vidas en un matrimonio civil. “Te amo, nunca imaginé este momento ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo. Espero que esto dure años y años juntos y dándonos todo el amor del mundo”, escribió la dominicana; mientras el rapero posteó: “Todo en manos de Dios. Las palabras ya no importan”.