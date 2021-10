La tercera y última temporada de “Luis Miguel la serie” llegó el 28 de octubre de este 2021 a Netflix y como era de esperarse mantuvo enganchados a todos los seguidores del cantante con su historia, pero ahora más porque en esta entrega hizo su aparición Marcela Basteri, madre del ‘Sol’ de México.

El papel de esta mujer, cuyo paradero se desconoce, es interpretado por Anna Varella, quien se animó a contar algunas anécdotas dentro de los estudios de grabación y de sus compañeros, en especial de Diego Boneta, quien da vida al intérprete de “Ahora te puedes marchar”.

La histrión dio a conocer cómo el novio de Renata Notni se metía en los zapatos del artista a la hora de actuar. A continuación, las revelaciones que hizo sobre el protagonista.

La interpretación de Diego Boneta en "Luis Miguel la serie" se hizo rápidamente reconocida (Foto: Netflix)

LO QUE HACÍA DIEGO BONETA PARA CONVERTIRSE EN EL ‘SOL’

Según la actriz, jamás tuvo la oportunidad de actuar con Boneta, no porque ninguno quisiera, sino por el simple hecho de que las personas a las que representaban no se cruzaron en algún momento.

“Imagina que con Diego nunca actué porque él estuvo en otra temporada en la que Marcela ya no estaba, pero era tal la conexión entre nosotros como actores que pareció que sí tuvimos escenas juntos. Y él me contó una cosa que me puso la piel de gallina: que siempre actuaba con una polaroid adentro de su chaqueta para conectarse con su mamá y – según dijo – tenía una energía en el aire que daba la oportunidad de estar siempre conexos”, indicó.

¿QUÉ HAY EN LA TEMPORADA TRES DE “LUIS MIGUEL LA SERIE”?

De acuerdo con la sinopsis, veremos al cantante en la cima de su carrera tras hacer dueto con Frank Sinatra y los preparativos para el lanzamiento de su próximo disco.

Siguiendo su estilo, la tercera entrega también se dividirá en dos: el pasado donde el artista busca despegar y el presente, donde hacen su aparición nuevos actores como Plutarco Haza, Sebastián Zurita, Alejandra Ambrossi, Miguel Rodarte, Carlos Ponce y Antonio Mauri.

La tercera temporada de "Luis Miguel la serie" será la última y consta de ocho episodios (Foto: Netflix)

¿QUÉ DIJO SOBRE SU PERSONAJE DE MARCELA BASTERI?

Favella señaló que a comparación de la primera temporada, la actual no tiene tanto desgaste emocional para ella. “Podría decirse que hasta estuvo como en día de campo, muy fresca y divertida, eso sí, siempre obediente ante las órdenes de los directores”, mencionó.

“Cuando leí el guion de esta temporada fue un regalo porque me dio la oportunidad de volver a este gran proyecto con mi familia mexicana, que es todo el equipo. Fue un regalo que me dio la oportunidad de contar una Marcela más ligera, respecto a la primera temporada. Contar cuando estaba más joven, muy enamorada de Luisito Rey, cómo todo empezó”, manifestó la actriz.