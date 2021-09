El reality show de competencia que transmite canal 5 (Televisa), en México, donde se enfrentan los “Guerreros 2021” y los representantes de Perú del programa “Esto Es Guerra”, continúa dando que hablar y generando más suspenso con cada episodio donde podrían haber más competidores sentenciados.

Fue desde el pasado lunes 6 de septiembre cuando inició el enfrentamiento entre los integrantes de “Esto Es Guerra” y “Guerreros 2021”. El concurso se viene desarrollando en tierras aztecas y esto ha generado una gran expectativa entre los seguidores de ambos realities.

Para la competencia se ha elegido a seis integrantes de cada programa -de Perú y México- quienes deberán superar distintas pruebas y competencias para darle más puntos a su equipo y también tratar de evitar que alguien pueda ser sentenciado o eliminado.

Días antes que inicie esta competencia los representantes peruanos pisaron tierras mexicanas para preparase y estar listos para llevarse la victoria.

GUERREROS Y COMBATIENTES VAN POR LA VICTORIA

Es así que de inmediato, los guerreros y combatientes dieron las razones por las que se sienten preparados para competir y ganar. Uno de los primeros en manifestarse fue Jota Benz.

“Se necesita ser hábil, tener actitud y experiencia, las definiciones son maña. A veces se necesita ser pecho frío para algunas cosas, entonces creo que eso nos da a favor”, expresó a América Espectáculos.

Por su parte, Patricio Parodi dejó en claro que está más que listo: “Cualquiera representaría bien a nuestro país, sí quisiera ir, sé que el nivel de competencia es altísimo, pero me gustaría estar dentro de esa selección”, señaló el capitán de los guerreros.

Por su parte Said Palao, indicó que “somos seis y creo que me puedo incluir dentro equipo. Creo que siempre he demostrado que soy uno de los mejores competidores, fui el mejor competidor en muchas ocasiones”.

En representación de las mujeres Ducelia Echevarria reconoció que ella puede ser una de las representantes de EEG en México. “Yo encantada de ir. Yo con todas las que me pongan soy super competitiva y siempre doy mi 100%, al equipo que me vayan a poner voy a dar mi 300% y si la tengo que romper lo hago, si tengo que regresar destruida lo hago”, dijo.

Mientras que Karen Dejo aseguró que todo el equipo irá a México con la mentalidad positiva para ganar y Rosángela Espinoza señaló que el equipo necesita garra y ella la tiene.

CONDUCTORES DE “GUERREROS 2021″

La presentadora de “Guerreros 2021″ es Tania Rincón quien también fue parte de la primera temporada del reality. Ella nació un 15 de diciembre de 1986, en el municipio de La Piedad, en el estado de Michoacán (México). Su nombre completo es Tania Vanessa Rincón Sánchez. A ella la acompaña Mauricio Barcelata como uno de sus conductores y fue quien atravesó una dura etapa en su vida antes de alcanzar la fama.

¿CUÁL ES EL HORARIO PARA ESTA SEMANA?

El reality show “Guerreros 2021” continúa sorprendiendo a los fanáticos y para esta semana se tienen preparadas nuevas competencias y más pruebas para los participantes.

Los fanáticos de los Guerreros y de los participantes de Esto Es Guerra podrán ver el programa en el horario de 7:00 p.m. hora peruana, mientras que en México el horario elegido para Televisa es 8:00 p.m. hora mexicana.