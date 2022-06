A lo largo de la semana, Antena 3 deleita a su audiencia con una gran variedad de telenovelas turcas. Así, las ficciones otomanas se han posicionado como una de las alternativas preferidas del público español y una de estas es la famosa serie titulada “Inocentes”.

Producida por OGM Pictures, esta telenovela sorprende a los espectadores con su trama seria, curiosos personajes y grandes actuaciones. En ese sentido, el lunes 13 y el martes 14 de junio se estrenarán nuevos episodios de la popular producción, donde descubriremos qué pasó en la vida de nuestros protagonistas luego del accidente de carretera de Ceylan al discutir por teléfono con Han.

Como se recuerda, el joven va a socorrerla y tiene en la memoria, inevitablemente, aquel accidente que acabó con la vida de Inci. Con la llegada de la mujer al hospital, el muchacho se culpa de lo sucedido y le pregunta a los doctores si la joven mejorará. Al notar que ella sigue inconsciente, los espectadores veremos si logra sobrevivir.

Además, podremos conocer las consecuencias directas e indirectas del accidente, con todos los involucrados. Por otro lado, Safiye estará más cerca que nunca de Naci, lo que hará que nos preguntemos si volverán a estar juntos.

Por ello, para que sepas la respuesta a estas interrogantes, no te pierdas los nuevos episodios que se estrenarán esta semana a través de Antena 3 en España. Conoce el horario de emisión a continuación.

¿CUÁL ES EL HORARIO SEMANAL DE “INOCENTES” POR ANTENA 3?

La telenovela “Inocentes”, también conocida como “Almas heridas”, se transmite cada semana a través de la señal de Antena 3 en España. El horario habitual de emisión son los lunes y martes, y esta semana no será la excepción.

Por ello, de acuerdo con la programación de la famosa televisora, este es el horario que tendrá la popular producción otomana del 13 al 14 de junio:

Lunes 13 de junio a las 22:45 horas

Martes 14 de junio a las 22:45 horas

"Inocentes" se transmite a través de Antena 3 (Foto: OG Pictures)

¿CÓMO VER “INOCENTES” A TRAVÉS DE STREAMING?

Asimismo, recuerda que puedes ver la telenovela, cuyo título original es “Masumlar Apartmanı”, a través de ATRESplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción a la popular plataforma de streaming y podrás disfrutar de todos los episodios emitidos, adelantos de la producción y mucho más material promocional de la famosa telenovela.

"Inocentes" puede verse a través de ATRESplayer Premium (Foto: OG Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “INOCENTES”?

Basada en la novela “The Inside of the Medallion” de Gülseren Budaıcıoğlu, publicada en el 2004, esta telenovela narra la vida de Inci y Han. Ambos jóvenes están hechos el uno para el otro; no obstante, su historia parece imposible debido a los obstáculos familiares.

Mientras Inci fue abandonada por su madre y tiene una relación de dependencia con su novio alcohólico; Han, por su parte, cuida a su padre enfermo y sus tres hermanas, quienes sufren de diversos traumas derivados de una tragedia familiar.

Inci y Han se conocen luego de un accidente de tránsito y empiezan a vivir una linda historia de amor que busca salir adelante frente a las adversidades.

REPARTO DE “INOCENTES”

Farah Zeynep es Inci

Birkan Sokullu es Han

Melisa Şenolsun es Rüya

Ezgi Mola es Safiye

Merve Dizdar es Gülben

Gizem Katmer es Neriman

Atilla Sendil es Memdub

Metin Coskun es Hikmet

Alper Saldiran es Uygar

Esra Ruşan es Esra

Ugur Uzunel es Esat

Ege es el hermano pequeño de Inci

Emir Özden es Ege