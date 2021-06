Tras el estreno de la segunda temporada de “Love is in the air”, muchos imaginaron que la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat tendría muchos capítulos más, que podrían verse en una siguiente entrega; sin embargo, las ilusiones de sus seguidores acabaron cuando se dio a conocer que esta llegará a su fin.

Sí, así como lo leíste, la historia de amor que surgió entre la florista y el joven empresario heredero de una gran fortuna se despedirá para siempre de las pantallas. Su último episodio llegaría más pronto de lo pensado, tomando en cuenta de que la temporada dos solamente tiene 11 capítulos. En el caso de que la serie continúe emitiéndose en su ritmo actual en Turquía, esta culminará a mediados de agosto en el canal Fox.

La información fue confirmada por la protagonista Hande Erçel, quien se animó a hablar cómo será el cierre de la novela turca. “Se ha planeado grabar 11 episodios más y terminar esta historia de una manera bonita. Nunca he trabajado en un papel así”, señaló.

Debido a que la noticia sorprendió a todos, te contamos por qué razón “Love is in the air” ya no tendrá una tercera entrega.

La segunda entrega tiene once capítulos y acabaría en Turquía en agosto. (Foto: Fox Turquía)

¿POR QUÉ NO TENDRÁ TEMPORADA 3?

Aunque para varios el fin de “Love is in the air” los tomó por sorpresa, otros ya imaginaban que esto iba a ocurrir más temprano que tarde.

Recordemos que la telenovela se convirtió en todo un éxito cuando fue lanzada en el verano de 2020, época en la que llegó a tener cerca de ocho millones de espectadores en setiembre; sin embargo, cuando se decidió alargar la primera temporada, la audiencia comenzó a disminuir hasta llegar a los tres millones.

Dicha situación llevó a que se paralizaran las emisiones en abril con el propósito de recuperar el interés de la audiencia y tras varias semanas de descanso regresó en junio con una segunda entrega, pero tras los resultados se decidió culminar todo.

No olvidemos que también surgieron los rumores de que el final de la telenovela turca estaba cerca cuando se supo que los protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin tenían planes para trabajar en otros proyectos. Y es que antes de que la productora anunciara la segunda temporada, ambos estaban con la mira en otro lado; pero tras conversarlo, los dos aplazaron sus compromisos para culminar bien la historia de Eda y Serkan.