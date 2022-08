Cardi B decidió contar a su fans el mejor secreto para mantener la belleza y naturalidad de su cabello a pesar de que suele hacerse constantes cambios de look para cada concierto o gala musical. Y es que muchas personas gastan fuertes sumas de dinero para tener la cabellera deseasa. Para la sorpresa de todos, la cantante y rapera estadounidense y de raíces dominicas solo se aplica un truco casero en base de cebollas.

“Las dos últimas lavadas de mi cabello he utilizado el agua de cebollas hervidas. Solía hacerlo hace seis años antes de empezar mi proceso de crecimiento de cabello al natural. Pero me detuve porque me puse perezosa. No tiene olor y he notado que le da un brillo a mi cabello”, escribió Cardi B en su red social de Instagram.

Cardi B feliz por su cabello

La interprete de los temas “Wap” y “Taki Taki” mostró una fotografía de su melena para mostrar los buenos resultados que provocó el agua de cebolla hervida. La acción hizo que Cardi B recibiera tres millones de me gusta en la red social y cientos de comentarios de asombro por la receta simple que utiliza para obtener lo que ella desea para la salud de su belleza.

Cardi B mantiene el cuidado de su cabello con agua de cebolla. (Foto: Instagram / Cardi B)

La cantante precisó que la cebolla no deja ningún olor al finalizar el tratamiento. No obstante, puedes dejar caer algunas lágrimas al aplicartelo.

¿Cuáles son los beneficios del agua de cebolla en el cabello?

Según la información de Thadert Pharma, el agua de cebolla tiene muchos beneficios para la salud y, también, para el cabello.