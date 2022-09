Con el éxito de “Woo, una abogada extraordinaria”, la atención de gran parte del público se ha dirigido a su protagonista, la actriz surcoreana Park Eun-bin. Con 30 años de edad, la artista ya es todo una estrella a nivel global, gracias a la producción que está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

En ese sentido, muy pocas personas saben que esta intérprete tiene un talento secreto, con el que se destaca más allá de las cámaras de televisión y que le permitió ser la protagonista de otra ficción en su país de origen.

A continuación, descubre cuál es la otra pasión de la actriz Park Eun-bin, la protagonista de la serie de Netflix “Woo, una abogada extraordinaria”.

¿CUÁL ES EL TALENTO SECRETO DE PARK EUN-BIN?

De acuerdo con Soompi, la pasión de Park Eun-bin está relacionada con la disciplina y la música, pues la actriz es una talentosa violinista. Ella aprendió a tocar el instrumento desde muy pequeña e, incluso, fue integrante de la banda musical de la Universidad Sogang, institución donde estudió Psicología y Medios de Comunicación.

El violín, en ese sentido, fue aquel instrumento con el que siempre tuvo una conexión, desde que tomó clases cuando era una niña. Por ello, siempre esperó poder mostrar su talento en una producción y esta oportunidad se le presentó en el 2020.

Durante ese año, la intérprete participó en la serie de televisión “Do You Like Brahms?”, donde interpretó a una joven violinista, como ella: “Siempre quise aparecer en un drama que me obligara a tocar el violín, así que conocer a Chae Song-ah fue como el destino para mí”, reveló la artista.

Park Eun-bin interpretó a Chae Song-ah, la violinista protagonista de la serie "Do You Like Brahms?" (Foto: SBS)

PARK EUN-BIN FUE LA PROTAGONISTA DE “DO YOU LIKE BRAHAMS?”

Park Eun-bin se esforzó mucho para darle vida a la protagonista de “Do You Like Brahms?” (serie también conocida como ”Beuramseureul Joahaseyo”), quien era una estudiante de música clásica que se encontraba en su último año de la universidad y se especializaba en el violín.

En ese sentido, tuvo que practicar durante tres meses, pues quería ser ella misma la que realizara el trabajo, sin dobles ni el uso de la tecnología a través de efectos especiales.

“No quería fingir que estaba tocando el violín, en realidad quería tocarlo para mis escenas. Quería parecer alguien que está cursando una especialización en violín, en lugar de alguien que sabe solo lo básico. Realmente lo he dado todo y tomé lecciones cada vez que tenía tiempo libre para ensayar”, expresó antes del estreno del dorama.

Los 16 episodios del drama coreano se emitieron desde el 3 de agosto hasta el 20 de octubre de 2020, a través de SBS TV. Actualmente, la ficción está disponible en la plataforma de streaming Kocowa.

¿CÓMO VER “WOO, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA” A TRAVÉS DE STREAMING?

La serie de televisión “Woo, una abogada extraordinaria” (en inglés: “Extraordinary Attorney Woo”), se encuentra disponible en la plataforma Netflix. Para ver el programa en dicho catálogo, solo requieres de una suscripción al servicio de streaming. Así, tendrás acceso a los 16 capítulos que conforman su primera temporada.