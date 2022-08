En la actualidad ya no son pareja y más bien andan preocupados en cómo solucionar sus problemas legales y de tenencia de sus hijos. Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación de más de una década en junio pasado pero el recuerdo de la pareja amorosa y sólida que formaron sigue presente en la memoria de sus fanáticos. Apelando a ello recordaremos la canción que la colombiana compuso para expresarle su amor al español.

En el presente, Piqué está iniciando una nueva relación con una española de nombre Clara Chia Martí, pero hace 12 años, la historia era otra. El futbolista y la cantautora barranquillera coincidieron en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la llama se avivó casi de inmediato.

La intérprete de “Ciega sordomuda” venía de terminar un noviazgo de 10 años con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de la Argentina, y la química que desarrolló con el entonces seleccionado español fluyó con mucha naturalidad. A finales del 2010, ambos terminaron haciendo pública su relación.

Se mantuvieron juntos por casi 12 años (Foto: AFP)

LA CANCIÓN QUE SHAKIRA COMPUSO PARA DECLARARLE SU AMOR A GERARD PIQUÉ

La relación entre la barranquillera y el catalán caminó tan bien que en setiembre de 2012, la artista confirmó que estaba embarazada de su primer hijo, Milan, quien nacería en enero de 2013. Sasha, el segundo hijo de ambas celebridades, llegaría en enero de 2015.

No obstante, durante ese tiempo, Shakira seguiría con sus producciones musicales y una de ellas estuvo dedicada al amor de su vida, como por esos días consideraba a Gerard Piqué.

Se llama “23″, una canción que forma parte del disco “Shakira”, que fue publicado en marzo de 2014. “Hace un par de años me sentía sola, pero entonces me miraste con esos ojos azules y mi agnosticismo se convirtió en polvo”, reza una de las estrofas de la canción.

LETRA DE LA CANCIÓN QUE SHAKIRA COMPUSO PARA PIQUÉ

El nombre de la canción, “23″, responde a la edad que tenía el deportista cuando Shakira lo conoció . A continuación la letra completa de la canción.

“Todo el mundo necesita de un ancla

De algo que te mantenga firme,

De un incentivo

Alguien por quién luchar

Porque en realidad nadie necesita demasiado espacio

Hace un par de años me sentía sola

Yo solía pensar que Dios no existía

Pero entonces me miraste con esos ojos azules

Y mi agnosticismo se convirtió en polvo

Qué bien me conoces

Eso no me importa si el resto no lo hace

No me importa, no

Con tal de que me ames

Mientras nos tenemos el uno al otro





Yo sabía que teníamos algo

Desde el momento en que te conocí, supe que teníamos algo en común

Nadie pensó que podría ser verdad

Oye, ¿Crees en el destino?

Porque lo que hago, lo he hecho antes contigo

Cuando tenías tan sólo 23





Dios sabe que soy una excelente bailarina

Mis pies se pueden mover al ritmo de la música que escuchamos

Pero habían veces que pedía respuestas

Cuando él estaba actuando de manera misteriosa.

Había noches que estaba llorando

Porque yo estaba segura de que las cosas no iban a cambiar

Pero entonces llegaste tú y me viste sonreír

Llegaste como un ángel, de una manera maravillosa y extraña





Y entonces me tocaste

Es como si estuvieras hecho para mí, oh

Al igual que todo, esto estaba destinado a ser realidad, oh

Y estaba segura de que me encantarías

Y de que siempre nos tendríamos el uno al otro





Yo sabía que teníamos algo

Desde el momento en que te conocí, supe que teníamos algo en común

Nadie pensó que podría ser verdad

Oye, ¿Crees en el destino?

Porque lo que hago, lo he hecho antes contigo

Cuando tenías tan sólo 23





Siempre pensé que podía estar bien, pero estaba equivocada

Fuiste tú, una pieza que me hacía falta

Y no lo podría hacer sin ti, sería divertido

Te encontré y la vida fue fácil de repente

No hay ninguna preocupación ahora

No hay ningún resentimiento





Yo sabía que teníamos algo

Desde el momento en que te conocí, supe que teníamos algo en común

Nadie pensó que podría ser verdad

Oye, ¿Crees en el destino?

Porque lo que hago, lo he hecho antes contigo

Cuando tenías tan sólo 23″