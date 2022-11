Cada noche, los personajes de “Al fondo hay sitio” nos sacan una sonrisa con sus ocurrencias y vivencias en Las Nuevas Lomas; y aunque cada quien tiene una chispa que los caracteriza, sin duda alguna, la popular Teresita es una de las que se ha ganado el cariño del público desde que la serie llegó por primera vez a América TV en 2009. Y cómo no iba a serlo, pues con su carisma, peculiar forma de vestir, peinarse y exóticos pasos cautivó a grandes y chicos.

A raíz de que la hija de don Gilberto y doña Nelly es uno de los rostros más queridos de la televisión peruana, Mag te da a conocer detalles de la actriz que la interpreta: Magdyel Ugaz. A continuación, cuántos años tiene, qué estudio y dónde.

LA EDAD DE MAGDYEL UGAZ

Magdyel Ugaz nació en Lima el 13 de julio de 1984; por tanto, tiene 38 años, de los cuales más de 20 los dedica al mundo de la actuación.

En su último cumpleaños, la actriz publicó una foto con un emotivo mensaje: “Bienvenidos 38, te celebró. Siempre me he sentido una niña en un cuerpo de adulta (y no quiero que eso se pierda), pero hoy abrazo mi adultez. Me gusta, cada vez me da menos miedo, cada vez me atrevo más y me siento más capaz”.

Asimismo, señaló que fue una celebración distinta, pero cargada de mensajes y llamadas de amor, por lo que ahora celebra la vida, la familia, los amigos, los momentos, el trabajo y todo lo que hoy acompaña su presente.

La actriz es una personas agradecida con la vida y la gente que le rodea (Foto: Magdyel Ugaz / Instagram)

¿QUÉ ESTUDIÓ Y DÓNDE MAGDYEL UGAZ?

Desde que era una niña, Magdyel Ugaz sabía que lo suyo era actuar, por lo que a los 13 años entró a un taller de teatro en la Universidad Nacional de Ingeniería, presentado por el actor Reinaldo Arenas.

Debido a su gran desenvolvimiento, continuó formándose en la interpretación, para que años más tarde se presente al casting de “Mil oficios” (2001-2002), siendo elegida y dando vida a Mariana Roca Palacios. Después continuó en varias producciones destacando con su protagónico “Dina Páucar, la lucha por un sueño” (2004). Luego vino “Así es la vida”, “Vírgenes de la cumbia 2″, “Yuru: La princesa amazónica”, “Colorina”, entre otros proyectos televisivos.

También destacó en las películas “Mariposa negra” con la que ganó en la categoría Mejor actriz en el Festival Internacional Iberoamericano de Ceará, también actuó en “Guerrero” y “Ceviche de tiburón”; así como el teatro.

DATOS PERSONALES DE MAGDYEL UGAZ