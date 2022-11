Cuando todos creíamos que Britney Spears iba a darse una nueva oportunidad luego de permanecer bastante tiempo encerrada en el centro médico, la intérprete de 40 años hizo una confesión a sus seguidores por medio de redes sociales en donde evidencia que posee un daño de los nervios de la parte lateral de su cuerpo.

Luego de que un juez saliera a su favor tras el juicio contra su padre por su tutela, la cantante estadounidense aparentaba tener una vida san y libre de problemas en su día a día, incluso, se rumoreó que su vuelta a la música estaba cada vez más cerca.

No obstante, la intérprete de “Circus” decidió hablar sobre sus problemas de salud a través de un video de Instagram, indicando que “no hay cura” para el daño colateral que sufrió en los nervios y que le produce dolor y entumecimiento de su cuerpo.

Tras liberarse del control legal de su padre, la cantante se casó con Sam Asghari (Foto: Britney Spears / Instagram)

Eso sí, la famosa contó que el baile le ha ayudado de sobremanera a aligerar los síntomas de su mal. “Estoy bailando ahora Victoria... sí… Dañó el nervio del lado derecho de mi cuerpo... no hay cura excepto Dios, supongo”, se puede leer en su video publicado en Instagram.

La hermana mayor de Jamie Lynn Spears también explicó el origen de su padecimiento. “A veces, el daño a los nervios se produce cuando no recibes suficiente oxígeno en tu cerebro... tu cerebro literalmente se apaga... bla, bla, bla, vieja historia... en ese lugar no respiré cuando estuve allí... el daño en los nervios hace que partes de mi cuerpo se entumezcan”.

Todo el mundo necesita un buen llanto a veces, incluso Britney Spears. (Shutterstock).

Asimismo, manifestó que se levanta, como mínimo, “tres veces a la semana en la cama con las manos completamente adormecidas” y tiene la sensación de “alfileres y agujas” en la parte derecha de su cuerpo.

“Se me dispara hasta el cuello y la parte que más me duele es la sien en la cabeza... me pica y da miedo”, contó la artista, para también indicar que “los últimos 3 años desde que salí de ese lugar he estado en un leve estado inconsciente... No podía enfrentarlo”.

BRITNEY SPEARS SIGUE MEJORANDO

No todo son malas noticias, pues la cantante evidenció que, a pesar de tal padecimiento, sus problemas de salud han “mejorado mucho” en los últimos meses.

La cantante reveló que padece una enfermedad degenerativa en sus nervios (Foto: Mark Ralston / AFP)

“Mis ojos están más abiertos ahora y puedo mantener mi cabeza erguida correctamente... He hecho un buen trabajo tratando de lograrlo. De cualquier manera, estoy mejorando mucho, puedo respirar... Me siento más inteligente porque bueno, Jesús, ahora puedo respirar... De cualquier manera, estoy respirando ahora y puedo bailar al compás... Les envío todo mi amor a todos. solo uno de ustedes... Esta soy yo esta mañana... ¡¡¡Voy a pasar la aspiradora ahora!!!”, fue lo que escribió la nacida en Misisipi.