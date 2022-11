Si eres un fiel seguidor de “Al fondo hay sitio”, de seguro te has preguntado por qué la popular Teresita Collazos no ha aparecido en últimos capítulos de la exitosa serie. Si recapitulamos, de seguro recordarás que tras renunciar como anfitriona en Francesca’s, luego de que Diego Montalbán la encontrara comiendo uno de los insumos del restaurante, decidió dedicarse a lo que realmente amaba: la moda. Fue así como buscó a Macarena con el fin de que la ayude a posicionar sus extravagantes diseños, y vaya que lo logró, pero no como la hija de don Gilberto pensaba, ya que, en lugar de vestir a niñas, sus prendas eran para mascotas, algo que la deprimió; por ello, decidió viajar con su hijo y visitar a sus familiares para despejar su mente.

El día que iba a irse de Las Nuevas Lomas, se despidió con nostalgia de sus seres queridos, aunque aseguró que pronto iba a regresar. Desde ese momento, su presencia física no se vio más, salvo el momento en el que Charito la llamó por celular para que emita su voto respecto a Dalila y su hija Kimberly, quienes iban a quedarse por unos días en su cuarto, después de que Joel les dijera que viviera con ellos. La madre de Richard Jr. fue contundente y dijo que “No” estaba de acuerdo.

Debido a que solo hemos escuchado la voz de la hija de doña Nelly Camacho, una vez desde que se fue de viaje, te contamos el verdadero motivo por el que el personaje de la autodenominada ‘Ada madrina del amor’ se alejó. La respuesta tiene que ver con la salud de la actriz que le da vida: Magdyel Ugaz.

La ausencia de Teresita en "Al fondo hay sitio" se hace notar y sus seguidores ya la quieren de regreso (Foto: América TV)

UNA ENFERMEDAD, LA PODEROSA RAZÓN PARA QUE MAGDIEL UGAZ SE ALEJE DE “AL FONDO HAY SITIO”

A través de sus redes sociales, Magdyel Ugaz reveló que se alejó de los estudios de grabación de “Al fondo hay sitio” porque fue intervenida quirúrgicamente por un mal que padece desde hace años: endometriosis.

“En mi vida desde muy pequeña aprendí a callar dolores. Me compré discursos como: ‘Yo soy fuerte, yo puedo con todo’. Hoy elijo poder con todo, pero no al mismo tiempo. Elijo escuchar mi cuerpo, que una vez más me demuestra su grandeza, a pesar de que muchas veces yo no le he dado el lugar que se merece. Elijo cuidarlo, abrazarlo y tratarme con suavidad (sé que no es fácil, pero ahí voy un día a la vez)”, comenzó a escribir en su cuenta de Instagram.

“Hoy se cumplen 15 días de mi operación de endometriosis, enfermedad de la que no se habla mucho, y que en muchos casos se disfraza con el dolor menstrual. Es una de las enfermedades ginecológicas más comunes y más desconocidas, pues llegar a mi diagnóstico me tomó años”, señaló este 31 de octubre.

En la misma publicación, recomendó a las mujeres que no normalicen el dolor y estén al tanto de sus cambios hormonales, pero lo mejor es hacerse un examen médico para saber lo que realmente pasa en sus organismos. “Un diagnóstico a tiempo puede ayudar a aliviar muchas de las cosas que hoy nombro y entre ellas una muy importante: la infertilidad. No es normal que te dé dolores menstruales fuertes, no es normal tener sangrados fuera de nuestro ciclo. Hemos callado muchos de esos dolores porque no queríamos que nos digan: ‘¡Ah estás en tus días!’. Hagámonos cargo y pidamos ayuda”, finalizó.

La publicación donde la actriz da a conocer del mal que padece (Foto: Magdyel Ugaz / Instagram)

En una publicación de este 1 de noviembre, Magdyel Ugaz subió un clip donde aparece en la cama de un hospital tras haber sido operada. De fondo una voz en off se escucha: “Deberías estar orgullosa de ti misma, por la forma cómo manejaste estos últimos meses y las batallas silenciosas que superaste, por las veces que te sentiste triste, pero aún así elegiste levantarte. Eres valiente. Sí”. Todo va acompañado de imágenes de la actriz en la cama de un hospital mostrando su brazo, y aunque al principio se muestra cabizbaja, hace una señal de victoria. Después varias tomas de ella y cuando señala el audio que hubo momento difíciles de los que sipo reponerse, la vemos luciendo como Teresita y dando lo mejor para el público.

“Muchas gracias por todas las muestras de cariño que he recibido. Yo me siento muy acompañada por mi familia, muy apoyada en mi trabajo y muy querida por mis amigos, y ahora por una nueva comunidad #Endoguerreras de @endometriosisperu. Mujeres que padecen de endometriosis y desean ser visibilizadas, que buscan compartir sobre una enfermedad de la cual no se habla mucho. Yo quiero poner mis redes a disposición para visibilizarlas, compartir información y crear comunidad. Si sufres de esta enfermedad, no estás sola”, publicó Ugaz.

El video que subió la actriz como agradecimiento a las muestras de cariño (Foto: Magdyel Ugaz / Instagram)

¿QUÉ ES LA ENDOMETRIOSIS?

La endometriosis es una enfermedad que se presenta cuando las células del revestimiento que cubren la matriz o el interior del útero (endometrio) crecen fuera o en otras zonas del cuerpo, afectando los ovarios, trompas de Falopio y el tejido que cubre la pelvis.

Causa dolores fuertes durante los períodos menstruales; asimismo, puede presentar problemas de fertilidad.