La tercera temporada de “La casa de los famosos” continúa dando mucho de qué hablar, no solo por lo que sucede dentro de ella como las peleas, los encuentros, las fiestas y más, sino por el sorpresivo abandono de otro de sus participantes, nos referimos a Aristeo Cázares, uno de los que se había convertido en los favoritos del público.

“Amigos míos, compañeros de ‘La casa de los famosos’, los voy a extrañar mucho. Les envío este mensaje para decirles que no voy a poder continuar con ustedes. Me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia”, señaló en un breve mensaje que fue emitido el viernes 10 de febrero por la pantalla de televisión que hay en el reality de Telemundo.

La noticia causó sorpresa y tristeza entre sus compañeros, quienes no entendían qué había pasado con él. Para despejar cualquier duda, el presentador Héctor Sandarti precisó que el competidor se retiraba por motivos estrictamente personales, no por salud ni por temas familiares. De inmediato, no solo los integrantes del programa, si no los televidentes buscaron conocer qué llevó a este personaje, quien se convirtió en el líder de esta temporada, en dar un paso al costado.

Aunque era uno de los favoritos en "La casa de los famosos 3", tuvo que dejar el reality (Foto: Aristeo Cázares / Instagram)

¿POR QUÉ ARISTEO CÁZARES DIO UN PASO AL COSTADO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3″?

Si bien, lo señalado por el conductor guatemalteco calmó los ánimos en los participantes, rápidamente se comenzó a especular las razones por la que el ex Exatlón México ya no formará parte del reality.

Según Paty Navidad, Aristeo Cázares abandonó la tercera temporada de “La casa de los famosos” por problemas legales con TV Azteca.

“Yo tengo mi teoría, que es algo legal y que viene de Azteca, porque antes de entrar aquí, dos días antes, incluso, en el hotel, estuvo aclarando cosas”, manifestó la actriz ante la atenta mirada de sus compañeros.

La noticia de su abandono a "La casa de los famosos " dejó en shock a todos (Foto: Aristeo Cázares / Instagram)

¿ARISTEO CÁZARES DEJÓ “LA CASA DE LOS FAMOSOS” POR TEMAS LEGALES CON AZTECA TV?

Aunque aún nadie ha salido a aclarar este delicado tema, la teoría que lanzó Paty Navidad fue respaldada por ‘La Comadrita’, quien es sus redes sociales aseguró que TV Azteca le interpuso una demanda millonaria por no haber cumplido su contrato. Precisó que esta quedaría sin efecto si Cázares se incorpora a “Exatlón All Star México”.

“Me informan que la única manera de que Aristeo quede libre de esa demanda por varios millones de pesos, es que entre a Exatlón All Star México”, escribió en su mensaje de Twitter.

Se especula que TV Azteca le habría interpuesto una demanda millonaria (Foto: Aristeo Cázares / Instagram)

ENTONCES, ¿ARISTEO CÁZARES NO RENUNCIÓ A TV AZTECA ANTES DE IR A TELEMUNDO?

El propio Aristeo Cázares dio a conocer a sus seguidores que, en noviembre de 2022, había renunciado a TV Azteca de forma oral y escrita, pero nunca tuvo respuesta por parte de los ejecutivos de la empresa.

Debido a ese silencio y como no le informaban nada, se le presentó la oportunidad de formar parte de “La casa de los famosos” de Telemundo, el cual aceptó.