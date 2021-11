Mario Irivarren se encuentra en el centro de la polémica, luego de protagonizar un incidente durante la Teletón con el actor Daniel Menacho, quien interpreta a ‘Fideito’ en “De vuelta al barrio”. El suceso ocurrió cuando Ricardo Rondón entrevistaba al grupo de personajes varones que había ido a participar a la jornada solidaria y cuando se puso delante del chico reality, este al no tener lugar para exponerse en cámara trató de buscar que no lo tapen, “empujando” y poniéndose delante del histrión que terminó relegado.

El comportamiento del novio de Vania Bludau no pasó desapercibido y fue duramente criticado, tanto así que el joven tuvo que usar sus redes sociales para referirse al tema. “Mi gente de verdad que yo ya estoy acostumbrado que a mí y a mis compañeros del programa nos critiquen por cualquier cosa, pero a veces se exceden. Ahora, se supone que yo empujé a ‘Fideito’, a quien tuve el gusto de conocer hoy grabando una secuencia de la Teletón (…). No hubo ninguna mala intención, hoy nos hemos conocido, hubo buena vibra, nos hemos divertido y vacilado, entonces no entiendo bien de donde se sacan esas cosas”.

A raíz de toda la polémica que se ha generado en torno al exintegrante del desaparecido programa “Combate”, te contamos las cinco polémicas en las que ha estado envuelto el guerrero.

1. MARIO IRIVARREN INTERVENIDO POR LA POLICÍA EN FIESTA

En febrero de este 2021, Mario Irivarren y Vania Bludau fueron intervenidos por la Policía en una casa de playa en Punta Hermosa por haber incumplido la cuarentena durante la pandemia, pero lejos de mostrarse arrepentidos, ellos se mostraron indignados y encararon a los miembros del orden.

“Es secuestro, sí. O sea, apunta el nombre; ustedes todos se van a ir a Ticlio, a Ticlio se van a ir a morirse de frío”, expresó Vania Bludau al rehusarse a mostrar su identificación, a su lado estaba el chico reality, quien minimizó todo: “Papi, ahí está mi DNI. Si quieres ponerme una multa, ponla, yo luego haré mi descargo, pero yo me quiero ir al mar, papi, porque se me va el sol y hasta las 5 nomás puedo”.

Tras ello, el ex de Ivana Yturbe pidió disculpas y reconoció que debido a su comportamiento perdió varios trabajos como ser suspendido de la Radio Onda Cero, donde laboraba como locutor de un programa, asimismo fue separado como imagen de la marca Reebok y ser cancelada su participación en el versus entre el reality de “Esto es Guerra” de Perú y Puerto Rico.

2. ACUSADO DE VENDER PRENDAS SIN AUTORIZACIÓN DE DISNEY

Luego de que Mario Irivarren emprendió su negocio de prendas de vestir como polivestidos, pijamas y polos con estampados de dibujos reconocidos de Disney, un informe del programa “Magaly TV La firme” reveló que el chico reality no tenía la autorización de la compañía para usar sus imágenes en su ropa.

“Son prendas conocidas, pero prendas bambas. Lo que está haciendo él es un delito que sí está penado. Nos gustaría que Mario se acerque a conversar”, señaló Vanessa Camacho, representante de Disney en Perú.

3. RECIBIR VISITAS PESE A CUMPLIR CUARENTENA

Tras viajar a Estados Unidos, en enero de 2021, Mario Irivarren debía cumplir cuarentena junto a su pareja Vania Bludau en su departamento; sin embargo, ninguno de los dos cumplió con la medida dispuesta por la pandemia.

Según el programa “Amor y Fuego”, el chico reality, quien estuvo de vacaciones en el país norteamericano regresó a Lima el martes 19 de enero con su novia, pero en lugar de cumplir cuarentena recibió a un familiar en su vivienda. Resulta que su hermano llegó a su inmueble, y aunque portaba mascarilla, se la quitó cuando ingresó, sin tomar ninguna medida de prevención. Los mismo pasó con Bludau.

4. PARRILLADA EN PLENA PANDEMIA

En marzo de 2021, nuevamente Mario Irivarren estuvo en el ojo de la tormenta tras la difusión de unas imágenes en “Amor y fuego”, donde fue captado en una reunión con unos amigos que no respetaban el distanciamiento social ni usaban mascarillas. La parrillada se realizó en el departamento que él alquiló junto a otros amigos. Si bien, el excombatiente no subió contenido a sus redes sociales, uno de sus amigos lo hizo y luego se filtró a la prensa.

Ante la ola de críticas, él comentó: “Esta casa es alquilada entre un grupo de personas, las casas tienen un costo elevado, esto costearlo solo no está dentro de las posibilidades y se alquila en grupo. Entonces, lo mismo aquí en la casa hemos hecho, siempre hacemos nuestra parrillita, estamos aquí, compartimos, nos tomamos un trago, no entiendo, ¿cuál es el problema? No hay que tergiversar las cosas”.

5. SE ENFRENTA CON SEGUIDOR POR DONACIÓN DE SANGRE

En febrero de 2021 Mario Irivarren usó sus redes sociales para solicitar donaciones de sangre para un niño con cardiopatía congénita que estaba hospitalizado en el INSN, mientras esperaba una respuesta favorable, un seguidor lo cuestionó: “¿Por qué no lo haces tú? El que todo lo hace, el que lo tiene todo”. Esto desató su ira y le respondió: “¿Y cómo sabes que no lo hice? Si no lo publico ¿por qué no lo haces? Si lo publico, ¿por qué lo publicas? ¿Existe alguna situación en la que no estoy mal?”.

Tras ello, subió un video donde mostró su fastidio. “Yo intento no hacer caso a ese tipo de mensajes, pero llega un punto en el que uno ya llega a hartarse del tema. ¡¿Qué es lo que quieren?! ¿Qué situación en este mundo está bien para esas personas que ven lo malo en todo?”.