Sin lugar a duda, William Levy es de aquellos actores que deja impactado a cualquiera no solo por su atractivo físico, sino por su gran desempeño en las producciones que integra; y no es para menos, pues este galán ha enamorado en varias ocasiones a la audiencia, que sigue paso a paso su trayectoria artística desde hace casi dos décadas.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce las series y películas de William Levy en Netflix

Aunque es imposible no imaginarlo dentro de cualquier otra actividad que no sea en el mundo del entretenimiento, lo cierto es que este cubano se dedicó a otras cosas antes de convertirse en un cotizado histrión de telenovelas.

Si aún no sabes cuáles fueron los anteriores trabajos del también modelo, nacido el 29 de agosto de 1980, te lo contamos a continuación.

Su primer protagónico fue al lado de Maite Perroni en la telenovela "Cuidado con el ángel", que de acuerdo a la revista estadounidense Entertainment Weekly rompió récords de audiencia en EE.UU. (Foto: William Levy / Instagram)

LOS TRABAJOS DE WILLIAM LEVY ANTES DE SER ACTOR DE TELENOVELAS

Actualmente, William Levy se ha consolidado como uno de los actores de telenovelas más famosos y queridos por el público de habla hispana; sin embargo, antes de alcanzar el reconocimiento en la pantalla chica, él tuvo que luchar bastante para alcanzar sus sueños, en especial ayudar a su familia que había salido de Cuba.

Y es que tras vivir 14 años en La Habana junto a su madre y dos hermanos, sin un padre porque este los había abandonado a temprana edad, logró salir de su país gracias a que su padrastro obtuvo asilo político, con el que pudo llevar legalmente a su familia a Estados Unidos.

Ya instalados en Norteamérica, mientras estaba en la secundaria destacó en la práctica del béisbol, lo que le permitió conseguir una beca para asistir a la universidad, donde empezó sus estudios en administración de empresas, que no los concluyó. Debido a que él también quería aportar en su casa decidió realizar varios trabajos.

William Levy es recordado por protagonizar la telenovela "Café con aroma de mujer" (Foto: William Levy / Instagram)

¿Qué actividades hizo William Levy antes de ser actor?

Reparaba electrodomésticos

Según Univision, como William Levy estaba desempleado y quería apoyar económicamente a sus seres queridos optó un tiempo por dedicarse a arreglar equipos de aire acondicionado.

No le fue mal, pues obtenía algunas ganancias que llevaba a su hogar, pero él quería más y no dudaba en buscar cualquier otro oficio.

William nació en La Habana y vivió allí durante sus primeros años de vida (Foto: William Levy / Instagram)

Albañil

El cubano también se dedicó, junto a un familiar, a trabajos de albañilería, a la par que estudiaba en la universidad. “Lo que hacíamos en ese entonces, con mi tío Roberto, era llegar a las casas que tenían patio y quitábamos toda la hierba con un pico y pala”, dijo a “El gordo y la flaca”.

No solo ello, pues preparaba las mezclas para las construcciones y cargaba material pesado, actividades que hacía en Miami, tanto en verano como invierno. “Yo sabía que eso no era lo mío. Yo no quería hacer algo que no me diera la oportunidad de poder ayudar a mi familia de la forma que yo anhelaba. Si yo hacía eso para toda la vida, no iba a poder cumplir el sueño que tenía”, indicó.

En 2008 hizo su debut en cine con la película "Retazos de vida" de la directora ecuatoriana Viviana Cordero, junto a Erika Vélez (Foto: William Levy / Instagram)

Modelo

En una ocasión, mientras se desempeñaba en el rubro de la construcción, una persona le sugirió que modelara. “En uno de los trabajos me vieron y me dijeron que por qué no modelaba y sale la agencia con un contrato”.

Fue contratado como modelo por la agencia Next Models y posteriormente participó en dos realities televisivos transmitidos por Telemundo: “Isla de la tentación” y “Protagonistas de novela 2″. Tras ello, la historia ya es conocida debutó en producciones de Venevisión Internacional, luego para telenovelas mexicanas y su carrera alzó vuelo, último lo vimos en “Café con aroma de mujer”.