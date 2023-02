Karol G y Shakira son dos colombianas que han triunfado en el complicado mundo de la música, rompieron fronteras y no solo las escuchan fanáticos de habla hispana, y, además a todo ello, son mujeres que experimentaron lo mejor del amor y lo peor del desamor. Ambas tienen mucho en común y ahora lo demuestran con un nuevo hit musical.

Aquellas experiencias que vivieron tras finalizar sus historias de amor más importantes hicieron que se unan, pero no para ahogar las penas y dejar en el pasado todo, sino para utilizar esos sentimientos y recuerdos para crear una canción que podría ser considerada por muchos como una obra maestra y que ya está disponible en las plataformas digitales.

El nuevo tema musical de las dos artistas sudamericanas se estrenó este viernes 24 de febrero y los fanáticos de cada una ya pudieron disfrutar de su letra, el videoclip que las muestra muy sensuales, pero sobre todo, de las indirectas que han hilado a lo largo de la canción para sus dos exparejas, tal y como se tenía planeado.

Como sabemos, Shakira terminó el año pasado su relación con Gerard Piqué, la cual empezó en el 2010 y que produjo la llegada al mundo de dos niños, quienes se han convertido en su adoración y motivación. En tanto, Karol G ha tenido un intenso romance que llegó a su final en 2020 con Anuel AA, el cual quedó registrado en numerosas publicaciones en redes sociales y hasta en canciones juntos.

Sin dudas, ambas artistas colombianas tienen mucho que decir y no dudaron en plasmarlo en “TQG”, la nueva canción que está siendo una sensación en todo el mundo.

“TQD”, LA NUEVA CANCIÓN DE KAROL G Y SHAKIRA

Escucha el nuevo tema musical de las colombianas y disfruta del videoclip que grabaron juntas, en el cual derrochan mucha sensualidad.

LAS INDIRECTAS A GERARD PIQUÉ Y ANUEL AA

¿Hubo intento de retomar la relación?

Si bien no se especifica quién de los dos ex habría sido, las cantantes colombianas, en su canción, dejan entrever que uno de los arrepentidos ha querido retomar la relación o retomar el contacto, pese a que ambos tienen una relación nueva.

“Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias”, se puede escuchar en una de las frases de la canción.

No hay marcha atrás

Tras la insinuación de que uno de los dos quiso volver a acercarse, también se consideró la presunta respuesta, la cual es una negativa rotunda, ya que ninguna de ellas quiere cometer el mismo error.

“Qué haces buscándome melao’ si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”, dicen las artistas colombianas.

Ahora todo es mejor

Si prestamos atención durante toda la canción, podremos darnos cuenta de que, en varios momentos, las mujeres hacen referencia que ahora tienen una vida mejor y que les va muy bien, en especial en su carrera musical.

“Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido y hasta la vida me mejoró. Por acá, usté' ya no es bienvenido... Ya cambié mi norte, haciendo din ero como deporte, llenando la cuenta, los show, el parking y el pasaporte”, se escucha en el tema musical.

Una clara para Piqué

En una parte de la nueva canción, Shakira hace referencia a una canción que antes ya se la había dedicado a su ex, “Monotonía”, pero también aprovecha para enfatizar en la infidelidad que habría cometido.

“Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía...”, dice la barranquillera.

Shakira y Gerard Piqué cuando aún tenían una relación (Foto: Shakira / Instagram)

Karol G ya no es su bebecita

Otro detalle que es importante prestarle atención es algo referente a Karol G, pues ella estaría siendo clara con Anuel AA.

Como recordaremos, durante la relación que tuvieron ambos cantantes urbanos, ellos, de cariño, se llamaban “bebecitos”. Es más, en una canción juntos, Anuel le dice “Bebecita”.

Ahora bien, en la canción “TQG”, Karol G utiliza bastante la palabra “Bebé” para hacer referencia a la persona a la que le está dedicando la canción, así que sería un dardo directo para Anuel, quien ahora está casado con Yailin La Más Viral.