Desde que apareció en la televisión peruana, Sheyla Rojas supo hacerse un nombre en el mundo del espectáculo gracias a sus participaciones en “Combate”, “El gran show” y “Esto es guerra”, programas que le sirvieron de vitrina para dar el gran salto a la conducción de “Estás en todas”, el año 2014, del cual fue retirada en septiembre de 2020 tras protagonizar un escándalo con el futbolista peruano Luis Advíncula.

Pese a ello, y uno que otros desaciertos, la modelo chiclayana nunca bajó la cabeza y antes de pasar por este duro momento, que la convirtió en blanco de críticas, ella aprovechó la fama que había ganado y decidió lanzar su propio emprendimiento. Fue así que en enero de 2019 inauguró su salón de belleza “La casona salón”, el cual tuvo que cerrar sus puertas a los pocos meses de ser inaugurado.

Si bien, este fue un duro golpe no solo para su imagen, sino por las pérdidas económicas, la popular Shey Shey supo reponerse y salir adelante. A continuación, te contamos las razones que la obligaron a tomar tal decisión.

Aunque alcanzó gran popularidad en Perú, a la exchica reality no todo le ido bien, en especial cuando abrió su propio emprendimiento, por eso aquí la vemos pensativa (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

INUGURACIÓN DEL SALÓN DE BELLEZA DE SHEYLA ROJAS

Transcurrían los primeros días de enero de 2019, cuando la popular “Leona loca” decidió lanzarse como empresaria en el rubro de la belleza inaugurando “La casona de Sheyla Rojas salón”, cuyo padrino fue nada más y nada menos que su hijo Antoñito, quien cortó la cinta para aperturar su local.

“Estoy en todas en cuestión de negocios, ya tenemos clientes en la Casona. No puedo negar que me ha costado construir este hermoso proyecto”, señaló muy contenta la exchica reality, quien se encontraba con su entonces pareja Pedro Moral, con el que iba a casarse el 4 de mayo de ese mismo año, pero terminaron poco antes de la boda.

La modelo promocionando su salón de belleza. Aquí ella se mira fijamente al espejo mientras ve cómo la peinan y maquillan (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

ACUSAN A SPA DE SHEYLA ROJAS DE COPIAR FOTOS DE OTRA PELUQUERÍA

Habían pasado apenas cuatro meses de la inauguración del spa cuando una denuncia a la cuenta de Instagram del negocio empañó todo. La exvengadora Maricris Rubio acusó al salón de belleza de Sheyla Rojas de copiar los videos y fotos de los resultados de sus clientas en Khaleesi Salón, su negocio, y hacerlo pasar como propios.

“Su salón es fan de Khaleesi Spa y eso está bien, pero que se tomen la molestia de hacer screenshots, subir las fotos y engañar a las clientas acreditando que es su trabajo. De hecho, molesta ¿no? Es más, las fotos de mi salón las tomo yo y cuando me avisaron me metí a ver y sí, efectivamente, vi varias fotos de unos trabajos de mi salón que estaban promocionando en su salón”, manifestó la exvengadora al programa “Mujeres al Mando”.

Tras las acusaciones, la cuenta de “La casona de Sheyla salón” borró todas las publicaciones que tomó de la red social del spa de Maricris Rubio y desactivó la opción comentar de las publicaciones.

La modelo que ahora radica en México siempre se ha mostrado optimista, tal como el mensaje que escribió en esta foto del 26 de febrero de 2021. "La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida te obliga a serlo" (Foto: Sheyla Rojas)

SALÓN DE BELLEZA DE SHEYLA ROJAS QUEBRÓ

Aunque el negocio de Sheyla Rojas, ahora de 34 años, buscaba abrirse camino en el rubro de la belleza, este tuvo que cerrar sus puertas definitivamente antes que cumpla un año de inaugurado. La causa: no generó los ingresos esperados. En una publicación de Instagram, “La Casona Salón” se declaró en quiebra. “A veces no todo es éxito, pero siempre es aprendizaje. Gracias mil por tanto apoyo, se cierra una puerta, un proyecto al cual se le puso mucho amor y se apostó todo, algunas decisiones no son las más acertadas, pero todo pasa por alguna razón. Bien dicen ‘Los tiempos de Dios son perfectos’”, escribió la mamá de Antoñito.

Una socia del negocio acusó de esta situación al programa “Válgame Dios” por haberles hecho una mala fama. “Por eso estamos cerrando, porque tanto nos han fastidiado. Decían: ‘Ahí no hay gente’. No podemos dar información porque ustedes nos han perjudicado mucho. Mándale saludos a Peluchín, dile que muchas gracias y que pida disculpas”, le dijo a la reportera.