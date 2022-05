¿Qué fue lo que sucedió con Mario Cimarro y Ninel Conde? Varios actores y productores han asegurado lo complicado que les ha sido trabajar con el galán de “Pasión de Gavilanes” y otras telenovelas. Una de ellas es la famosa “Bombón asesino”, qué se animó a contar cómo surgió esa enemistad.

Durante una entrevista en el programa Tu-Night con Omar Chaparro, Ninel Conde recordó su pleito con el actor Mario Cimarro, con quien trabajó en la telenovela “Mar de amor”, que se emitió entre 2009 y 2010.

La actriz explicó que la razón del mal comportamiento del famoso galán de “Pasión de Gavilanes”, se debe a que rechazó salir con él. Al parecer, eso golpeó la autoestima del aclamado actor y estuvo dispuesto a darle el vuelto. Aquí la historia.

¿CÓMO FUE LA VEZ QUE NINEL CONDE RECHAZÓ A MARIO CIMARRO?

En el programa Tu-Night, Ninel Conde participó en la dinámica “La Chupo, la canto o la cuento”, que consiste en revelar polémicos momentos en su carrera. Al ser consultada sobre a qué famoso bateó o rechazó de la peor manera, salió la historia con el polémico actor cubano.

El “Bombón asesino” recordó que el conflicto que tuvo con Mario Cimarro fue porque no accedió a salir con él cuando grababan la telenovela “Mar de amor”, momento en el que ella estaba casada. “(Bateé) a un compañero porque se comportó medio grosero... Vio que no había canal (para ligar) y se portó grosero”, recordó, aunque al principio no quiso decir a quién se refería.

La cantante, finalmente, dijo que se trataba del cubano y detalló que el actor se portó mal dentro y fuera del set de grabaciones de la telenovela, que protagonizaba con Zuria Vega.

Su esposo intervino

Hace muchos años, en una entrevista con el “Gordo y la flaca”, Ninel Conde dijo que nunca volvería a trabajar con Cimarro, pero no dio detalles para no empañar la telenovela. Su entonces esposo, Juan Zepeda, sin embargo, fue más frontal.

“Me habló Ninel y sí, el actor Mario Cimarro realmente abusó de su fuerza, maltrató y lastimó a mi mujer, físicamente en forma inicial y verbalmente después de la escena. Ya lo encontré, ya le dije, y parece ser que el muchacho entendió, ya le dije que no quiero que eso se vuelva a repetirse”, manifestó hace como una década.

Mario Cimarro, en su momento, negó que haya maltratado a la actriz y dijo que no tendría problema en trabajar de nuevo con ella porque es un hombre profesional.

Mario Cimarro y Ninel Conde en una eecena de "Mar de amor" (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ MARIO CIMARRO FUE DESPEDIDO DE “MAR DE AMOR”?

En 2008, Mario Cimarro fue convocado por Nathalie Lartilleux para que sea el protagonista de la telenovela “Mar de amor” junto a Zuria Vega, pero casi finalizando las grabaciones fue despedido, debido a su falta de compromiso con el trabajo y respeto a actores y directores.

En su momento, la productora del melodrama dijo que lo tuvo que sacar, luego de que se ausentara de las grabaciones de las escenas finales de la telenovela. La producción había separado una finca en Campeche, México, para grabar el final, pero Mario Cimarro nunca apareció y tuvieron que suspender todo. Le faltaban 40 escenas. Si quieres saber cómo terminaron de grabar sin el protagonista, HAZ CLIC AQUÍ.