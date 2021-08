“El señor de los cielos” es la exitosa serie de Telemundo que llevó a la fama a Rafael Amaya, quien dio vida a Aurelio Casillas, un individuo que buscaba convertirse en el narcotraficante más poderoso de México, el cual se caracterizaba por tener fortuna, mansiones y gran cantidad de parejas. Así como su personaje, el actor también tuvo a lo largo de su vida varios amores, y aunque salió con muchas mujeres, sólo una llegó a conquistar plenamente su corazón, tanto así que estuvo a punto de casarse.

MÁS INFORMACIÓN: De qué trata la película erótica que protagonizó Rafael Amaya

Pero ¿quién fue la única persona capaz de hacer que el histrión piense en dar el siguiente paso en su vida amorosa? Angélica Celaya es la actriz que hizo pensar a Amaya seriamente en el matrimonio; y aunque estuvieron a punto de llegar al altar, la boda no llegó a concretarse.

A continuación, te contamos cómo fue el compromiso de los actores que llevaban cuatro años de noviazgo y que de un momento a otro llegó a su fin.

La actriz ya había aceptado ser la futura esposa de Rafael Amaya, pero su romance acabó. (Foto: Angélica Celaya / Instagram)

RAFAEL AMAYA Y ANGÉLICA CELAYA IBAN A CASARSE

Rafael Amaya y Angélica Celaya llevaban varios años de relación y la química entre ellos era evidente. Cuando cumplieron su cuarto aniversario, el actor no dudó y decidió proponerle matrimonio a su amada, quien aceptó sin dudarlo.

Tras ellos, comenzaron a vivir juntos y tuvieron una mascota, un schnauzer al que llamaron Oliver. “¡Ya tenemos hasta un hijo!”, bromeaba el protagonista de “El señor de los cielos”. “Es parte de nuestro clan”, añadía Celaya.

Y aunque los preparativos para llegar al altar estaban en marcha, de un momento a otro decidieron terminar su noviazgo en 2015. Entre los motivos de su ruptura están que la actriz viajó a California para grabar “Constantine” y él se quedó en México para continuar con la narcoserie; asimismo, empezó a correr el rumor de que ella lo había engañado con Matt Ryan.

A pesar de que en su momento ni Angélica Celaya ni Rafael Amaya se atrevieron a señalar las verdaderas razones del fin de su relación y cancelación de su compromiso, la actriz siempre aseguró que nunca le fue infiel ni con el pensamiento.

Rafael Amaya regresa a la actuación y el primer proyecto es "Malverde: el santo patrón" (Foto: Instagram / Hoy día)

¿QUÉ DIJERON LOS ACTORES TRAS LA RUTURA?

“Ya no me caso y estoy celebrando todas las demás bendiciones que me da la vida”, confesó Amaya en 2015 acerca de su relación con la también actriz mexicana. Y aunque no explicó porque terminó con Celaya, dejó entrever que sus compromisos de trabajo pudieron haber sido la causa. “Esta carrera es muy demandante y hay que tener paciencia”.

Por su parte, Celaya brindó una declaración en 2016 a People en español afirmando que tras la separación encontró balance en su vida. “Estoy muy feliz, muy tranquila, balanceada, realmente disfrutando esta etapa donde me puedo enfocar [al] cien por ciento en mis personajes, al cien por ciento en mi familia, mis amistades, a ser feliz y a hacer memorias, que era lo que más quería”, comentó Celaya.

La actriz está casada y tiene un hijo. (Foto: Angélica Celaya / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Ambos se conocieron el año 2010 en los estudios de Telemundo durante la grabación de la telenovela “Alguien te mira”, donde Amaya interpretaba al asesino serial Julián García y Celaya a una de sus víctimas identificada como Eva Zanetti. El amor traspasó las pantallas y se convirtieron en pareja.

Aunque el amor se volvió cada vez más intenso, ellos estaban enfocados en su trabajo, tanto así que compartieron roles en la primera temporada de “El señor de los cielos”; en esta narcoserie, Celaya dio vida a la reportera Eugenia Casas, quien fue torturada y asesinada por el personaje de Aurelio Casillas.

Pese a que todo marchaba bien, al menos eso es lo que se creía y reflejaban, en 2015 Rafael Amaya y Angélica Celaya dieron por finalizada su relación.