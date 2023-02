“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” (título en España: ”Ant-Man y la Avispa: Quantumanía”) es una nueva película protagonizada por Paul Rudd. Esta es la cinta número 31 del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) y con la que inicia su Fase 5.

Tras el éxito de los dos primeros largometrajes sobre Scott Lang, ahora lo acompañaremos en un viaje a través del Reino Cuántico, junto a su hija Cassie, Hope Van Dyne y los padres de esta: Hank Pym y Janet Van Dyne.

¿Quieres descubrir cuándo y cómo ver la nueva película del MCU? A continuación, te revelamos la fecha de estreno de “Ant-Man 3″ en cines y lo que sabemos sobre su futuro lanzamiento en Disney Plus.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” EN LATINOAMÉRICA?

Si vives en Latinoamérica, tienes la oportunidad de ver “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” antes que muchos fans fuera de este territorito. En las siguientes líneas, te contamos desde cuándo puedes disfrutar del film de acuerdo al país donde te encuentres.

Fecha de estreno en México: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Guatemala: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Honduras: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en El Salvador: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Nicaragua: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Costa Rica: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Perú: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Colombia: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Panamá: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Ecuador: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Venezuela: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Bolivia: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en República Dominicana: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Puerto Rico: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Paraguay: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Chile: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Argentina: el jueves 16 de febrero del 2023.

el jueves 16 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Uruguay: el jueves 16 de febrero del 2023.

Jonathan Majors como Kang el Conquistador en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” EN ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS?

Como es habitual en Marvel, “Ant-Man y la Avispa: Quantumanía” llegará a las salas de cine en España y Estados Unidos un día después de su lanzamiento en América Latina.

Fecha de estreno en España: el viernes 17 de febrero del 2023.

el viernes 17 de febrero del 2023. Fecha de estreno en Estados Unidos: el viernes 17 de febrero del 2023.

Paul Rudd y Evangeline Lilly en una escena de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA” EN DISNEY PLUS?

Si, además de la experiencia cinematográfica, te gustaría ver la producción desde la comodidad de tu casa, podrás hacerlo a través de Disney Plus. Aún no se sabe exactamente cuándo arribará “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” al popular servicio de streaming, pero podemos pronosticar una fecha tentativa.

Considerando el patrón de los anteriores proyectos del estudio, la tercera película de Scott Lang se difundiría en la plataforma a partir de abril o mayo del 2023.

Parte del afiche oficial de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (Foto: Marvel Studios)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”