Una de las preguntas que se vienen haciendo los fanáticos de la telenovela turca “Sen Cal Kapimi” o también conocida en otros países como “Love Is in the Air”, es cuándo esta producción llegará a su fin en España, debido a que en Turquía la ficción otomana concluyó de manera exitosa todos sus capítulos. Otra de las interrogantes es si este drama tendrá o no una tercera temporada.

Esta producción turca, conocida en los países de habla hispana como “Me robaste el corazón”, relata el encuentro entre Serkan y Eda, los dos protagonistas quienes al inicio no se toleraban, pero con el tiempo esto cambia y el destino hará que se junten y vean que el amor puede florecer a pesar de las diferencias económicas, sociales y culturales.

Asimismo, se informó que “Sen Cal Kapimi” no tendrá una nueva entrega (temporada 3) debido a que los actores principales, Kerem Bürsin y Hande Erçel ya tenían otros proyectos al término de la temporada 2. A esto se agrega el hecho que al haber sido dos temporadas es un gran trabajo, pues, las producciones turcas, sobretodo las comedias románticas, solo suelen contar con una entrega.

En el caso de Hande Erçel era porque ya tenía un contrato con “The Ring” (“Halka”) y debió pedir a los productores de la serie de televisión para postergar el rodaje por la temporada 2 de la telenovela turca.

Por su parte, Bürsin también cuenta con otros proyectos impostergables después de la temporada 2 de la telenovela turca. Por ello, esto reafirmó la noticia de que el capítulo 52 marcaría el final definitivo de la historia de amor.

EL FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR” EN TURQUÍA

Luego de su estreno en Turquía, hace catorce meses, la telenovela Sen Cal Kapimi (Love is in the air) llegó a su fin el miércoles 8 de septiembre del 2021. Cabe indicar que la producción tuvo una continuidad increíble y solo se detuvo de abril a junio del mismo año.

La popularidad de esta telenovela alcanzó límites insospechados llegando a vender los derechos de emisión en más de treinta países y su emisión en las redes sociales fue considerado como un boom de los últimos tiempos.

¿CUÁNDO ACABARÁ “LOVE IS IN THE AIR” EN ESPAÑA?

En el territorio español Mediaset España trató de triunfar con esta telenovela protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin pero nunca fue un éxito en Telecinco.

Fue por ello que Telecinco decidió retirar esta ficción a mediados de julio del 2021 y de manera definitiva a pesar que todavía faltaban algunos capítulos de su primera temporada. Ante ello, Divinity pasó a transmitir esta producción y se emitieron los capítulos finales de Love is in the air. Pero a comparación de la otra cadena televisiva, en Divinity el drama otomano tuvo un gran éxito logrando importantes cifras en el rating para el canal de temática femenina de Mediaset.

Actualmente a Love is in the air aún le faltan por emitir horas y horas, específicamente 1.050 horas, por lo que se presume que abarcará todo septiembre y octubre del 2021.

Mitele PLUS ha subido hasta el capítulo 138, que son los primeros 17 minutos del capítulo 45 y los de Fox Turquía 135 minutos, se podría decir que aún quedan 24 capítulos más por emitirse.

En Divinity los capítulos de la telenovela duran 30 minutos, es así que Mediaset aún tendría para emitir más de 35 episodios. Con ello se desprende que por lo menos unas siete semanas más podrá ser vista la telenovela turca.