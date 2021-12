No cabe duda de que Eiza González es una de las mexicanas que más se ha proyectado en Hollywood gracias a sus papeles en las películas “Baby Driver”, “Godzilla vs. Kong” y “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”. Aunque reconoce que no ha sido fácil lograr un lugar en el séptimo arte, su esfuerzo, disciplina, constancia y sobre todo su talento la han llevado a ser considerada en proyectos importantes.

MÁS INFORMACIÓN: Eiza González dará vida a la legendaria María Félix en una cinta biográfica

Por tal motivo, la actriz, que empezó su carrera en la telenovela juvenil “Lola, érase una vez”, ahora puede disfrutar de todo lo que está consiguiendo y darse algunos lujos en Estados Unidos, país donde radica. Y es que tras dejar hace algunos años tierras charras y mudarse a Los Ángeles, California, a finales de agosto de 2013 para perseguir sus sueños, la protagonista del filme “Descuida yo te cuido” no escatima en gastos cuando de vivir en un ambiente cómodo se trata.

Resulta que, a fines de septiembre de 2021, la también cantante se mudó a una zona exclusiva de Manhattan, que se ha convertido en su vecindario. Debido a que este lugar es el corazón de la “Gran Manzana” y uno de los centros culturales, financieros y comerciales más importantes del mundo, muchos se preguntan cuánto paga mensualmente por rentar un departamento. Si también te estás haciendo esta interrogante, no te preocupes que a continuación te lo contamos.

Cuando la actriz mexicana Eiza González llegó al estreno mundial de "Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw" en el Dolby Theatre el 13 de julio de 2019 en Hollywood (Foto: Chris Delmas / AFP)

¿QUÉ MONTO DESEMBOLSA AL MES EIZA GONZÁLEZ POR SU LUJOSO DEPARTAMENTO EN NUEVA YORK?

Según el diario estadounidense The New York Post, Eiza González paga al mes 8.300 dólares por su lujoso departamento ubicado en Manhattan. El aviso para tomar la residencia estuvo abierta al público dos semanas.

Cabe precisar que el departamento de la actriz está en el piso 56 del edificio Sky (de 71 pisos), el cual se encuentra ubicado en el corazón de Midtown West en el vecindario Hell’s Kitchen, famoso por albergar los mejores teatros y restaurantes de la ciudad.

Eiza González asistiendo al estreno de "Baby Driver" en el The Theatre del Ace Hotel en Los Ángeles, California, el 14 de junio de 2017 (Foto: Robyn Beck / AFP)

¿CÓMO ES EL LUJOSO DEPARTAMENTO DE EIZA GONZÁLEZ?

De acuerdo con el mismo medio estadounidense, el apartamento de Eiza González está en una esquina y tiene dos dormitorios que ofrecen amplias vistas de toda la ciudad debido a que las ventanas van del piso al techo, además de tener suelos de roble y paletas de colores naturales.

La cocina tiene un diseño italiano artesanal con electrodomésticos europeos. En tanto, los dos baños están alicatados con duchas de lluvia.

Se sabe que para los inquilinos hay un servicio de lavandería exclusivo, además de una piscina techada y dos más al aire libre de borde cero, un salón de billar, una cafetería, un gimnasio, un club de spa, una cancha de baloncesto, un parque privado y un spa para mascotas.

Eiza González llega para la Met Gala 2018 el 7 de mayo de 2018, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. - La Gala recauda dinero para el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿QUIÉN ES EIZA GONZÁLEZ?

Eiza González Reyna es una actriz y cantante que nació en Ciudad de México el 30 de enero de 1990 que se hizo conocida con su papel de Lola Valente en “Lola, érase una vez”, luego participó en otras series como “Sueña conmigo” y “Amores verdaderos”.

Alcanzó reconocimiento internacional en 2014 al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie original de “El Rey Network” y Netflix “From Dusk till Dawn: The Series”, basada en la película del mismo nombre.

Hizo su debut cinematográfico en la cinta de acción “Baby Driver”. También es conocida por sus papeles de Nyssiana en la película de acción cyberpunk “Alita: Battle Angel” (2019), Madam M en “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” (2019), Fran en el thriller de comedia “Descuida, yo te cuido” (2020) y Maia Simmons en “Godzilla vs. Kong” (2021).